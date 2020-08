Activos refugio tras el Covid

La inversión no es un juego y como tal debe ser tratada con todas las medidas de protección que se ajusten a cada perfil de riesgo. La formación es un primer paso. En caso de no tenerla, sería imprescindible la búsqueda de asesoramiento experto.

Santiago Barrenechea, presidente de la Fundación PwC, afirma en el informe ¿Por qué educar en economía familiar y empresarial? que “la reciente recesión que han atravesado la mayoría de los países miembros de la UE ha aflorado la vulnerabilidad de muchos colectivos que es posible que hubieran estado menos expuestos de haber contado con una mejor educación económico-financiera”.

En su opinión, “la formación financiera se debe ver como una herramienta básica para el progreso y crecimiento inclusivo y económico de los países tanto a nivel individual como empresarial”.

Admiral Markets es uno de los brókeres con mayor oferta formativa en mercados. Imparte diferentes cursos gratuitos, algunos son online o webinarios, a los que se puede acceder con independencia del nivel que se tenga; los hay desde los más simples a los más complejos.

“Para nosotros la formación es básica”, comenta Juan Enrique Cadiñanos. “Es fácil de entender. Yo no me pongo a operar con un bisturí a un paciente que, por ejemplo, ha sufrido un accidente de moto porque no sé; pues con el trading ocurre lo mismo”, advierte. Para el consejero delegado de Admiral Markets se trata “de aprender a invertir y no de apostar”.