La Seguridad Social solo ha evaluado el 19% de las solicitudes de ingreso mínimo vital

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido el ingreso mínimo vital (IMV) a más de 80.000 hogares de entre las más de 750.000 solicitudes que ha recibido durante los dos meses que lleva en vigor esta nueva prestación, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde el pasado 15 de junio, la Seguridad Social ha recibido más de 750.000 solicitudes de ingreso mínimo, de las que ha analizado hasta ahora 143.000, lo que supone el 19% del total. De ellas, 80.000 han tenido resultado positivo y 36.800 han sido rechazadas, en más de la mitad de los casos por exceder los limites de renta. Entre las prestaciones aprobadas se incluyen las alrededor de 76.000 que se concedieron de oficio a los perceptores de rentas mínimas regionales. Esto arrojaría una pequeña cifra de 4.000 nuevos reconocimientos no de oficio de esta prestación.

El ministerio ha hecho públicas hoy estas cifras después de que el líder de UGT, Pepe Álvarez, denunciara que en el sindicato "no tienen constancia de que (esta ayuda) la ya haya cobrado nadie". Si bien facilitó datos similares a los facilitados hoy por el INSS. De hecho, en la nota de este organismo se habla de prestaciones "reconocidas" o "concedidas", pero no cita las abonadas.



Dicho esto, la Seguridad Social destaca que un 7,5 % de las solicitudes se han recibido por duplicado y a un 40 % de las peticiones analizadas les faltaba documentación, por lo que ha sido necesario comunicar la incidencia al solicitante para solventarla, lo que deja 25.800 solicitudes pendientes de recibir documentación adicional. Esto les lleva a asegurar que los datos facilitados hasta ahora "no son concluyentes puesto que las duplicidades y la falta de documentación en gran parte de las solicitudes distorsionan estas cifras".

También avanzan que prevén hacer un balance exhaustivo de la evolución del ingreso mínimo a finales de septiembre y recuerdan que quienes soliciten la prestación antes del 15 de septiembre y les sea concedida la cobrarán con efecto retroactivo desde el 1 de junio.

Críticas

En este escenario, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, ha augurado "más caos" en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IVM), que considera un "desastre" y pide que se simplifiquen los trámites.



A su juicio, esto se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el SEPE.



Además, advierte de que el silencio administrativo es negativo a los tres meses, con lo que los interesados deberán volver a presentar su solicitud. "Se generaría un caos dentro del caos. Esto es un desastre", ha advertido.



Ramírez apunta, en declaraciones a Europa Press, también la posibilidad de que haya pagos indebidos por parte de los servicios sociales ya que, aunque el ingreso mínimo es compatible con otras rentas mínimas de las autonomías, no ocurre lo mismo al revés.

Por ello, plantea simplificar los trámites de manera que, en lugar de incrementar los efectivos se establezca una "cuasi prescripción facultativa" con el requisitos que el propio ministerio puede ver: declaraciones de la renta, catastro, ayudas públicas y empadronamiento."Serían requisitos

suficientes para hacerlo telemáticamente y lo pueden hacer las máquinas", ha asegurado.