Aston Martin recrea los coches deportivos de 007

Aston Martin celebra el lanzamiento de la 25ª película de James Bond con dos exclusivas ediciones especiales inspiradas en los automóviles que aparecen en No time to die (Sin tiempo para morir), que se estrenará en noviembre.

Esta colaboración entre Aston Martin y EON Productions, la compañía productora de las películas de James Bond con Metro Goldwyn Mayer Studios, ofrece nuevas ediciones 007 de los modelos Aston Martin Vantage y DBS Superleggera, que se pueden adquirir desde este lunes.

El primero está inspirado en el Aston Martin V8 original, que debutó en la franquicia 007 en The living daylights (Alta tensión) en 1987 y también aparece en No time to die. Presenta tratamientos de estilo exterior únicos con una rejilla de malla a medida con bisel cromado que hace referencia al aspecto del clásico V8 de la casa y puede adquirirse junto a un juego de esquís y portaesquís de edición limitada inspirados en la película de 1987.

Por su parte, el DBS Superleggera, que podrá conocerse en el nuevo film, contará con una edición limitada a 25 unidades en todo el mundo. El techo, las carcasas de los espejos, el divisor, el difusor y el Aeroblade IITM trasero del automóvil están confeccionados en fibra de carbono teñida de negro. En cuanto al precio, el Vantage ronda los 177.808 euros, mientras que el DBS Superleggera se sitúa en torno a los 308.191 euros.