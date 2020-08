¿Sabías que hay un límite de descargas en ciertos contenidos de Netflix?

Ahora con el verano la función de descargas de Netflix dispara su uso porque, a los usuarios que ya la utilizan todo el año para ahorrar datos móviles en sus smartphones para ver series y películas, se unen los que se marchan de veraneo a la playa o la montaña y no quieren depender de que en el lugar de destino haya una buena red wifi con la que continuar con sus maratones de series.

Así que toca descargar todo lo imaginable y, como si de una maleta llena de ropa se tratara, nos volveremos locos bajándonos temporadas completas "por si acaso". Un escenario que nos empuja a almacenar en el teléfono, o el tablet, más horas de series y películas que tiempo vamos a estar de vacaciones. ¿Pero tenemos algo que temer alrededor de esas descargas?

No todo está disponible siempre

Pues sí. Tenemos algo que temer. Y es que Netflix nos avisa en su página de soporte que las famosas descargas tienen una pequeña letra pequeña que, por desgracia, no avisa al usuario por lo que vamos a ciegas. Es decir, hay películas y series en la plataforma que están sujetas a un contrato de licencia y explotación que puede contemplar varias limitaciones. Una podría ser de territorio: un país queda fuera y no puede verse. Otra podría tener que ver con su permanencia, lo que le lleva a marcharse pasados unos meses o unos años. Y la última, y que es la que nos interesa ahora, tiene que ver con el número de descargas que nos permiten.

Desde la plataforma de streaming nos avisan de que "Algunas series y películas solo pueden descargarse un determinado número de veces al año por cuenta", lo que significa que si hacemos demasiados intentos de verla pero luego no lo hacemos, el día que de verdad vamos a disfrutarlo podemos encontrarnos con que ya solo es posible visionarla a través de la tarifa de datos. Sin posibilidad de almacenarla offline.

Página principal de Netflix.

Además, existe otro problema añadido y es que el usuario no tiene modo de saber cuáles son esos contenidos que tienen un límite de descargas al año, por lo que la única noticia que recibe es la alerta de la imposibilidad de bajárselo cuando lo intenta. Y no sirve el viejo truco de descargarla para tenerla ya en el dispositivo, for ever, porque los archivos caducan pasado un tiempo. Así que tendrás que ser muy concreto y cuidadoso de almacenar en el smartphone o el tablet solo aquello que de verdad vayas a ver, salvo que sean originales de la propia Netflix y tengas vía libre para descargarlas tantas veces como quieras. Aunque sea por diversión.