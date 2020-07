Los OnePlus Nord tienen un problema grave de decoloración en sus pantallas

El OnePlus Nord es uno de los últimos smartphones puestos a la venta por la compañía china que se atrevía a probar con el segmento medio del mercado. Tras algunos años apuntando lo más alto posible, la apuesta por una gama más económica tenía sus riesgos ya que existe mucha competencia y con mucha experiencia, que lleva años haciendo las cosas extraordinariamente bien, como Motorola, por lo que el desafío se tornaba complicado.

Y así ha sido porque a las primeras de cambio, los usuarios que han adquirido uno de estos OnePlus Nord han descubierto un problema grave que afecta a sus pantallas, un componente que todos consideramos determinante y que puede acompañarnos durante años en un tormento que solo se acaba si el fabricante es capaz de publicar una actualización que, a día de hoy, brilla por su ausencia.

Tonos morados y verdosos

Quizás, lo más sangrante de este problema no es tanto que se produzca, como que ya lo habían padecido otros usuarios de OnePlus, que con el modelo 8 Pro ya vieron cómo sus pantallas sufrían una decoloración cuando la utilizaban con el brillo bajo, en un porcentaje cercano al 25%. Era al usar el dispositivo en esas condiciones cuando el panel se teñía de una serie de colores que iban desde el morado hasta el verde, tal y como podéis ver en la fotografía que tenéis más abajo, y que fue tomada por un usuario que posteriormente la colgó en sus redes sociales.

Decoloración de la pantalla del OnePlus Nord (d).

En el caso del OnePlus 8 Pro, el fabricante acabó publicando un parche para actualizar uno de los componentes que regulan la cantidad de corriente que llega a la pantalla cuando la usamos con niveles de brillo bajo, aunque el resultado tampoco fue perfecto del todo. Ahora mismo, si tienes un Nord en tus manos, tendrás que esperarte a que haya una solución por parte del fabricante o, por el contrario, buscar una alternativa en el establecimiento donde lo compraste, si no quieres tener un dispositivo que viene con esos problemas de fábrica.

¿De plástico y poco resistente?

El caso es que la pantalla no es el único frente que le ha surgido al OnePlus Nord en sus pocas semanas a la venta. Canales de YouTube especializados en testear la resistencia de móviles probaron a ver qué tal respondía este modelo de los chinos y han destacado su mal acabado, los materiales plásticos utilizados (nada de metal o cristal), que son maleables y poco resistentes, así como la facilidad para sufrir arañazos y marcas al más mínimo contacto con otra superficie. Un detalle que no gustará a los que, a pesar de haber recurrido a un terminal de gama media como este, son conscientes de que existen alternativas más solventes como las de Motorola, LG, etc.