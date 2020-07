Las operadoras móviles en Portugal rechazan usar equipos Huawei en el núcleo de sus redes 5G

Las tres operadoras dominantes en Portugal en el mercado de telefonía móvil han asegurado que no utilizarán la tecnología de Huawei en el núcleo de sus redes 5G, pese a que el Gobierno de este país no prohíbe al grupo chino suministrar su tecnología en infraestructuras críticas, según informa Reuters. Se trata de NOS, Vodafone y Altice, las cuales controlan prácticamente el 100% del mercado móvil de Portugal.

La decisión de estas compañías supone otro golpe para el gigante tecnológico chino, que ha visto vetada su tecnología 5G en EE UU, Japón, Australia, y más recientemente por el gobierno del Reino Unido, donde se impedirá la adquisición de equipos de la multinacional asiática a partir de enero y se exigirá a los operadores eliminar el equipamiento de Huawei antes de 2027. También el Gobierno francés parece instar a los operadores del país a no utilizar tecnología 5G de la firma china tras comunicar a las telecos que plantean comprar equipos de esta multinacional que no podrán renovar sus licencias una vez que expiren, según desveló hace días la citada agencia.

El Gobierno portugués, al igual que el español, no ha tomado una postura respecto al uso de la tecnología 5G de Huawei, pero el ministro de Infraestructura, Pedro Nuno Santos, ha asegurado a Reuters que no tiene "a priori" problemas con ningún fabricante. El ministro añadió que el grupo que se ha creado para evaluar los riesgos y los problemas de ciberseguridad relacionados con el 5G ha concluido su trabajo y no ha señalado ninguna conclusión contra ningún proveedor de esta tecnología, donde Huawei compite con otras compañías como Ericsson y Nokia.

Un portavoz de NOS ha asegurado a la agencia que "no tendrán equipos de Huawei en el core de su red" y que elegirán "a los mejores socios para cada uno de los componentes de la red". También un portavoz de Vodafone Portugal ha explicado que su matriz ya anunció que su red central 5G no incluirá a Huawei, "por lo que, naturalmente, Vodafone Portugal no será una excepción". Algo similar han declarado desde Altice Portugal. Su CEO, Alexandre Fonseca, recuerda que su compañía ya tomó la decisión de no contar con la empresa china en marzó.

Esta decisión de las telecos portuguesas llega también poco después de que la Comisión Europa haya instado a los Estados miembros de la UE a tomar medidas urgentes para diversificar sus proveedores de 5G, una medida que prevesiblemente reducirá la presencia de Huawei en Europa. Ante esta posición de Bruselas, Huawei emitió un breve comunicado en el que aseguró que "el desarrollo digital es crucial para todos los Estados miembros de la Unión Europa. Apoyamos un enfoque de múltiples proveedores para la resiliencia digital". La compañía añadió que esperan "poder seguir trabajando de forma consistente" con sus clientes, socios de confianza y gobiernos europeos para llevar "redes rápidas, seguras y fiables a los europeos".

40 millones para pilotos 5G en España

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha anunciado este jueves la adjudicación de ocho nuevos proyectos piloto 5G con un presupuesto agregado de casi 40 millones de euros. Entre las compañías adjudicatarias están Telefónica, Nokia, Ericsson, Orange y Huawei, entre otras. En una nota, el ministerio precisó que de ese presupuesto 12 millones serán cofinanciados por Red.es, a través de los fondos Feder.

Los proyectos se desarrollarán entre 2020 y 2021 en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco, y permitirán explorar e identificar casos de uso y aplicaciones de la tecnología 5G en trece sectores diferentes, desde la seguridad, hasta la educación y la industria, pasando por la agricultura, el turismo o la producción de televisión".

"El impulso al despliegue de las redes 5G es uno de los ejes de la estrategia España Digital 2025, ya que esta tecnología tiene una alta capacidad de contribución a la productividad económica y a la vertebración territorial", resaltó el departamento ministerial. Además, recordó que, "según datos de 2016 de la Comisión Europea, su impacto económico supondrá inversiones por valor de más de 5.000 millones de euros y la creación de más de 300.000 puestos de trabajo en España".

Los pilotos serán desarrollados por UTE lideradas por diversas telecos y proveedores de equpos de red. También participan como colaboradores 68 entidades públicas y privadas que experimentarán en sus aplicaciones las tres grandes mejoras aportadas por el 5G: banda ancha móvil de muy alta velocidad y capacidad, comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, y comunicaciones masivas máquina a máquina.