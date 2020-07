Reynés cierra la crisis del 'staff' de Naturgy con la salida de Manuel Fernández

Tras la salida de la directora general de Redes de Naturgy, Rosa Sanz, llega ahora la de Manuel Fernandez, director general de Gas & Power de la compañía. Unos cambios que dará a conocer hoy oficialmente el presidente ejecutivo, Francisco Reynés, que cierra de esta manera su nuevo organigrama. Ambos COO (chief operating officer) componían el núcleo duro del staff de Naturgy (junto a dos directivos de Latinoamérica, que continúan) hasta que a finales de mayo, coincidiendo con la junta general de la compañía, Reynés, optó por el fichaje tres directores generales externos para otras tantas divisiones de nueva creación, que se situaban por encima de aquellos. Además, junto a ellos, deja tambiéb su cargo el director económico-financiero dela energética, Carlos Álvarez, quien fue destituido la semana pasada, tal como adelantó CincoDías

Los tres incorporados a finales de mayo son Jorge Barredo (expresidente y fundador de X-Elio, que vendió, y de la asociación fotovoltaica, Unef) para la unidad de renovables, innovación y nuevos negocios; de Pedro Larrea, (exdirectivo de Endesa y Ferroglobe, de Grupo Villar Mir), que ocupa desde entonces la de gestión de la energía y redes (el negocio tradicional), y de Carlos Vecino (exresponsable de marketing de Vodafone España y fundador del operador República Móvil, vendido a Orange hace dos años), que dirige la división de comercialización minorista.

Con esta maniobra, Reynés habría forzado lel cese de Sanz y Fernandez que, según distintas fuentes, han optado por salir previo pacto. En el nuevo organigrama salen reforzados el ahora director de relación con inversores (capital market) y hombre de confianza del presidente, Steven Fernández, y Jon Ganuza, responsable de Control, que se repartirán las funciones que deja el financiero Carlos Álvarez.

Distintas fuentes aseguran que, no ostante, el equipo directivo estaría incompleto. La idea de Reynés de contratar a un corporativo, del que dependerían las direcciones no ligadas a los negocios (jurídico, financiero, comunicación..), sigue en pie. Estas fuentes añaden que el ejecutivo intentó un nombramiento en mayo que no prosperó, pero el fichaje podría estar ya en marcha, aunque no figura en los cambios que ha querido cerrar antes de las vacaciones estivales. Los mismos rumores apuntan a que sería una mujer (la salida de Rosa Sanz deja totalmente desequilibra la dirección desde el punto de vista de la igualdad de género), probablemente una directiva de Telefónica.

Esta figura, ahora inexistente, introduciría un cambio relevante en la actual estructura de Naturgy, pues de ella dependerán dichas áreas, sin tener que reportar, como ahora, directamente con el presidente.