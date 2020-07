PSOE, PP y Cs pactan un Centro Estatal de Salud Pública que coopere con las autonomías

El PSOE, el PP y Ciudadanos han sacado adelante, en el dictamen para la reconstrucción tras la pandemia, una propuesta para crear un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial con el objetivo de "fomentar mecanismos de cooperación" con las comunidades autónomas. El texto se incorporará al dictamen para la reconstrucción social y económica del país que el Congreso prevé aprobar este mismo miércoles, que incluye cuatro documentos, sobre sanidad, Unión Europea, reactivación económica y políticas sociales.

Esta nueva entidad no se llamará "agencia", como propuso el PP en un principio y como Ciudadanos anunció ayer martes, sino "Centro Estatal". Que se forme esa agencia se considera en el texto "una posibilidad". Ésta es una de las enmiendas transaccionales recogidas por Efe que han salido adelante en las votaciones telemáticas hechas desde el martes.

Reforzar la Estrategia de Cronicidad y la elaboración de planes de contingencia junto a las comunidades autónomas para "establecimientos sanitarios y sociosanitarios" son otras enmiendas aprobadas gracias al acuerdo aquí entre el PSOE y el PP. Los dos principales grupos parlamentarios también se han puesto de acuerdo para "crear una verdadera red de laboratorios de microbiología". Funcionará en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología con la finalidad de dar una respuesta "rápida y coordinada".

Otros dos acuerdos entre ambas formaciones pasan por preparar el sistema sanitario para campañas de vacunación y que España disponga de una Estrategia de Vacunas, enmarcada a su vez en el ámbito europeo. Como lo es también el impulso de una "Estrategia de Transformación Digital" del modelo sanitario, de manera que empiece a contar con herramientas de "big data" e inteligencia artificial "a medio y largo plazo", añaden socialistas y populares.

Aparte de los acuerdos con PSOE y PP, el bloque sanitario del dictamen de la reconstrucción se verá enriquecido con otra propuesta de Teruel Existe: la optimización de la historia clínica digital y la garantía de acceso a la historia clínica del paciente en todo el Estado. Las medidas que consten en el dictamen son propuestas políticas sin rango legislativo.

El apoyo por parte del Partido Popular a los documentos en materia de sanidad y Unión Europea lo ha confirmado esta mañana el líder del de la formación, Pablo Casado, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, dejando fuera de su apoyo a los textos sobre medidas económicas y políticas sociales.

Cs pide una mesa de trabajo para negociar los PGE

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno que cree una mesa de trabajo para empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, ofreciéndole la colaboración de su partido si plantea un proyecto "sensato" y se aleja de los partidos "populistas", en referencia a Unidas Podemos, y de los nacionalistas.

Bal ha insistido a Sánchez en que el camino es "pactar juntos los liberales, los conservadores y los socialdemócratas", como se ha visto en el acuerdo alcanzado por los líderes europeos sobre los fondos de reconstrucción ante la crisis del coronavirus, y no con "el populismo y la radicalidad". En este sentido, ha pedido al presidente que pacte los próximos Presupuestos con la oposición y con los agentes sociales. Con ese fin, le ha dicho, "constituya ya una mesa de trabajo para impulsar esos acuerdos y prepare unas cuentas públicas sensatas", y si lo hace, "nos encontrará ahí a Cs, aportando y construyendo".

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido a Sánchez en la sesión plenaria, que no busque a su formación para llegar a más acuerdos si no cumple con lo "comprometido" ya en la Comisión Mixta del Concierto Económico. Esteban ha reprochado a Pedro Sánchez el "incumplimiento" del compromiso acordado para su investidura en términos de la Comisión Mixta. En este sentido, ha cargado contra el Ejecutivo central por retrasar la convocatoria de este órgano de trabajo y por no acordar el déficit del País Vasco "en unos términos muy explícitos".

Frente a ello, Sánchez ha garantizado que se va a celebrar la Comisión Mixta entre el Gobierno Vasco y el Gobierno central y ha justificado el retraso de esta convocatoria por la pandemia del Covid-19.