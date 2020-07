Jdigital presenta siete alegaciones ante Bruselas contra el decreto del juego de Garzón

La patronal de los operadores del juego online, Jdigital, ha presentado un paquete de siete alegaciones ante la Comisión Europea, después de que esta haya aceptado tramitar por el procedimiento de urgencia la propuesta del real decreto que regulará la publicidad del juego online en España, y que fue remitida por el Ministerio de Consumo, encabezado por Alberto Garzón, el pasado 9 de julio.

Algo que desde la asociación se considera "inadmisible"e "injustificado", debido a que, a su juicio, la propuesta de regulación "presenta un trato tan diferenciado entre el juego público y el privado, sobre todo cuando el juego es una actividad legal en España que ya está sujeta a estrictos controles y medidas regulatorias, la mayoría de ellas autoimpuestas por el propio sector”.

El primer punto de sus alegaciones se centra en que, en opinión de Jdigital, la restricción que plantea el proyecto de real decreto para la publicidad del juego online, limitada solo a una franja de entre la 1 y las 5 de la mañana, no está justificada en base a datos o estudios oficiales que reflejen que el juego es un problema de salud pública en España.

También argumentan el incremento del juego ilegal durante el estado de alarma, periodo durante el cual el Gobierno aplicó de forma provisional alguna de las restricciones que contempla en su real decreto. Según datos de Jdigital, entre abril y mayo se cerraron 414 dominios de operadores ilegales, el doble que en todo un año normal sin limitaciones publicitarias. Jdigital también recuerda que la Comisión Europea "reconoce la importancia de las comunicaciones comerciales en el sector del juego online, ya que permite diferenciar los operadores legales y que cumplen con todas las medidas de seguridad y control necesarias, frente a los operadores ilegales que no están sujetos a estas normativas".

La patronal del juego online también alega la "arbitrariedad en la justificación de la ley y la no protección de los colectivos vulnerables", y la "discriminación a la que se somete al juego privado con respecto al público", una de las grandes reclamaciones del sector, ya que las restricciones no afectarán ni a ONCE ni a Loterías y Apuestas del Estado. "La misma Comisión Europea recomienda impulsar leyes que den el mismo tratamiento al juego estatal que al juego privado (...) Operadores como ONCE comercializan sus famosos ‘rascas’, productos que ofrecen una satisfacción inmediata, en todo el territorio nacional, en gasolineras, kioskos, supermercados, online, etc. sin tener que cumplir con los rigurosos controles de edad a los que sí estamos sometidos los operadores de juego online”.

Otro punto que destaca Jdigital son las "consecuencias de las restricciones para los clubes deportivos y los medios de comunicación". En el primer caso, los clubes pueden perder hasta 80 millones por la publicidad de los operadores, según datos de la patronal. Esta muestra su "desconcierto" ya que solo un día después de que Consumo presentara el proyecto legislativo a la Comisión Europea, Loterías anunció dos patrocinios deportivos, "actividad que ha quedado totalmente prohibida para los operadores privados". Otra reclamación es que se tomen como referencia "datos oficiales a la hora de valorar y aprobar medidas regulatorias que afecten al sector del juego", que colocan entre un 0,3% y un 0,5% la incidencia del juego problemático entre personas de 15 y 65 años en España.

Jdigital también cree que se han incumplido los principios de competencia y libre mercado. "Las restricciones que se pretenden aprobar con el nuevo texto hacen prácticamente imposible la entrada de nuevos operadores legales en el sector".