Lecciones de la emergencia sanitaria

Las teleconsultas han permitido no parar del todo la asistencia. La mayoría de las consultas se han hecho por teléfono, videollamada o telemáticamente. Herramientas que se van a quedar para evitar aglomeraciones ante un posible rebrote y por su eficiencia, ya que está comprobado que el 35% de las consultas no necesitan la presencia del paciente.

“El Covid ha dado solo un pequeño empujón a la teleasistencia, hasta ahora irrelevante en los hospitales y atención primaria”, apunta Pablo Serrano, director de planificación del 12 de Octubre, porque el sistema público “es muy conservador”. Por su parte, Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos, cree que “aún estamos lejos de la digitalización, ya que hay que identificar procesos y dotarse de dispositivos y aplicaciones seguras”. De momento, “urge recuperar lo perdido en tres meses, que será en 2021”.

La sanidad privada va por delante. Pedro Rico, CEO del grupo Vithas, señala que “el 60% de nuestros médicos ya ofrecen consultas no presenciales. La transformación digital ha avanzado en pocos meses lo que en circunstancias normales habría tardado años”.

Cataluña ha implantado la videoconsulta en los centros de salud mediante una especie de webcam y Madrid está desarrollando una herramienta para videollamadas. En el 12 de Octubre han apostado por un cuestionario web (historial de salud) que el paciente rellena antes de la consulta, que luego se realiza por teléfono, videollamada o presencial. “Servicios como endocrino, medicina interna y salud mental son candidatos ideales para la telecomunicación”, indica Serrano.