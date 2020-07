La expansión del virus acelera con 580 nuevos infectados, casi 200 más que ayer

El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de 580 nuevos positivos por Covid-19 en las últimas 24 horas. La pandemia sigue la escalada de la última semana y deja pequeña la cifra de 390 nuevos contagios que el Gobierno comunicó ayer. De esta forma, España registra el repunte diario más alto desde que terminó el estado de alarma. El sector noreste del país es el que más preocupa a Sanidad: el último día 266 casos han sido diagnosticados en Aragón y 142 en Cataluña.

La mitad de los casos notificados en los últimos siete días procede de Cataluña; después se sitúa Aragón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha dicho en rueda de prensa que la situación es preocupante en ambas comunidades por haber transmisión comunitaria, aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, lo que facilita el control de la expansión de la enfermedad.

Simón ha reconocido 5.128 casos confirmados con fecha de diagnóstico en los últimos siete días, aunque el 70% son asintomáticos. Son esas dos comunidades las que más preocupan en estos momentos, pues la "positividad de las PCR" realizadas se sitúa en ambas entre el 15% y el 20% y supera con creces la media nacional (3%-4%), ha indicado el director del CCAES.

Además, el Ejecutivo tiene contabilizados 224 brotes, de los cuales estima que 158 están activos y aglutinan 1.973 casos activos. Hasta este jueves en España 258.855 personas han dado positivo a pruebas de diagnóstico de PCR, de las cuales 28.416 han fallecido.

Un millar de positivos en Cataluña

Cataluña ha registrado hasta este jueves 79.595 casos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 confirmados por prueba diagnóstica (test rápido o PCR), 1.293 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado. El balance diario de muertos y afectados impulsado por el departamento parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de difuntos con coronavirus.

Se trata de la cifra más alta desde que terminase el estado de alarma. Aunque estos diagnósticos reportados no son todos del día anterior (se actualiza las serie histórica con los retrasos de notificación de los últimos días) y contemplan, no solo los positivos por PCR (infección activa), sino también por test serológico —tienen anticuerpos, por lo seguramente ya han pasado la enfermedad y no contagian—, la curva epidemiológica sigue al alza en la comunidad.

Sanidad atribuye el descuadre entre los datos que aporta el Ministerio y los de las regiones a la diferencia entre el inicio de los síntomas y la fecha de diagnóstico. "A medida que se vayan actualizando las bases de datos, se irá viendo. Puede haber retrasos de dos o tres días, pero al fijarse en las cifras de los últimos 7 o 14 días, esas cifras quedan corregidas".

Las funerarias han registrado hasta el momento 12.631 muertes en Catalunña por coronavirus, cuatro más que en el último balance: 6.913 en hospital o centro sociosanitario, 4.114 en residencia, 800 en domicilio, y el resto son casos no clasificables por falta de información.

Del total de casos, 4.192 han sido hospitalizados en estado grave (actualmente 47), y las altas hospitalarias son ahora 40.316. En cuanto a residencias de gente mayor, hay hasta ahora 15.240 personas que han dado positivo.

Respecto a la comarca del Segrià (Lleida), desde el inicio de la pandemia ha habido 3.763 casos positivos de Sars-Cov-2 (178 más que en el balance del miércoles), de los que 140 han muerto con Covid-19 (los mismos que el miércoles). Respecto a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), desde el inicio de la pandemia ha habido 3.720 casos positivos de Sars-Cov-2 (123 más que en el balance del miércoles), de los que 497 han muerto con coronavirus (uno más que en el balance del miércoles).

Movimientos limitados en Zaragoza capital

Los brotes en Aragón no cesan y esta comunidad autónoma ha notificado 266 casos en las últimas 24 horas, la mayoría en la provincia de Zaragoza (175). Por ello, el gobierno autonómico ha decidido limitar los desplazamientos en Zaragoza capital. Sira Ripollés, consejera de Sanidad de Aragón, ha apelado a la responsabilidad individual. "Seguimos en una fase 2 flexibilizada, pero tenemos que limitar los movimientos. Es una medida altamente efectiva para limitar la transmisión comunitaria. Incluso los movimientos individuales y una limitación de las relaciones sociales", ha dicho.

De esta forma, se hará un control de entradas y salidas de Zaragoza capital y la comarca central, aunque la consejera descarta imponer sanciones. Asimismo, la localidad de Barbastro, que ha registrado 20 nuevos casos, pasa a fase 2 flexibilizada y se suma a las comarcas de Zaragoza y Huesca, que lo hicieron días atrás.