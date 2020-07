UBS alerta de que solo deben comprarse valores que resistan la pandemia

La tradicional forma de ver al mercado dividiendo a las empresas que lo componen entre cotizadas más ligadas a la situación del ciclo económico y valores más defensivos cuyo comportamiento no depende tanto del momento puede haber quedado anticuada por culpa del Covid-19. Según explican los expertos de UBS, el virus ha revolucionado tanto los mercados que el paradigma que debería guiar a los inversores debería ser otro. En su opinión, en vez de fijarse si son empresas dependientes del ciclo o no, aquellos interesados en invertir deberían de pensar si son empresas resistentes a la pandemia o no.

“En los años posteriores a la crisis económica hemos visto un claro cambio en las relaciones entre el rendimiento de las empresas de muchos sectores y el ciclo económico”. Para respaldar su teoría, los analistas de la firma suiza destacan que algunos de los sectores considerados tradicionalmente cíclicos han dejado de serlo. “Sectores como el del lujo, el comercio o el software, que en el pasado mostraban una correlación positiva con la evolución de la economía, demuestran ahora lo opuesto. El lujo por ejemplo, era el tercer sector de un total de 28 en lo que a correlación positiva se refiere, ahora, es el séptimo con una menor dependencia del ciclo”, detallan. No obstante, desde UBS admiten que por el contrario otros sectores cíclicos lo son aún más. En este grupo de actividades, citan a la banca y a la industria automovilística como el paradigma de las que se han hecho todavía más dependientes frente a los vaivenes económicos.

Así mismo, algunos de los sectores considerados como defensivos tampoco lo son tanto desde hace ya años. “Las telecomunicaciones y el tabaco, dos grandes clásicos, muestran una mayor correlación con el ciclo que muchos otros sectores desde el año 2012”, ilustran.

De cara a qué cabe esperar en el futuro, los expertos de UBS ponen el foco en la construcción, el lujo y las farmacéuticas como sectores que lo pueden hacer bien al quedar relativamente aislados del efecto Covid-19. “Nuestros analistas destacan a Eiffage, HeidelbergCement, Buzzi Unicem, Kering, LVMH, Sanofi y Roche como cotizadas claves que encajan con el criterio mencionado”.

Para aquellos que se resistan a abandonar el viejo paradigma de cíclicos y defensivos, UBS también hace previsiones dirigidas a ellos. “Somos cautelosos con los cíclicos y no vemos el grupo como la mejor oportunidad”. Según los expertos, después de un rebote inicial, las principales economías seguirán con crecimientos bajos, inflaciones deprimidas y un entorno de tipos de interés bajo mínimos.

Por otro lado, los analistas hacen hincapié en que las valoraciones de las cotizadas pertenecientes a sectores cíclicos están en sus niveles más altos desde 2010. En otras palabras, según ellos los inversores estarían comprando acciones caras y con un futuro incierto. “Insistimos, no creemos que la división entre valores cíclicos y defensivos sea la más adecuada a la hora de analizar el mercado a partir de ahora”, concluyen.