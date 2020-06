Tres comarcas aragonesas retroceden a fase 2 por un rebrote de coronavirus

El Gobierno de Aragón ha anunciado este lunes que las comarcas oscenses de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca retroceden a la fase 2 de la desescalada por un rebrote de Covid-19 en el entorno agrícola. Con este cambio, el Gobierno regional reestablece las limitaciones en estos territorios del aforo del 50% en la hostelería, la prohibición de usar las barras de los bares o una ocupación máxima de un tercio de la capacidad en las piscinas, además de medidas de distanciamiento social.



Además, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha recomendado en rueda de prensa a los vecinos de las tres comarcas que limiten sus desplazamientos al exterior, así como al resto de la población que evite visitar la zona. "No estamos en situación de limitar la movilidad. Si las condiciones epidemiológicas exigieran que tuviéramos que tomar medidas más drásticas,

nos dirigiríamos al Estado, que tomaría medidas más oportunas", ha aclarado Repollés. La titular de Sanidad ha explicado que la situación epidemiológica "no es preocupante en términos de gravedad del sistema sanitario", a pesar de que han identificado una "transmisión comunitaria" del virus en las comarcas.



Aragón detectó el domingo un total de 33 casos nuevos de coronavirus en la comunidad, de los cuales 25 corresponden a la provincia de Huesca, donde se ubican las tres comarcas que retroceden de fase. 24 de los infectados son asintomáticos.



El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha advertido que en los próximos días este balance podría aumentar como consecuencia de un incremento de los test de diagnóstico realizados en la zona, que ascienden a más de 200. "Este brote es cuantitativa y cualitativamente muy importante porque si no lo abordamos tenemos el riesgo de perder el control de la transmisión comunitaria en un territorio", ha insistido Falo. Sin embargo, el director de Salud Pública ha calificado los casos como "leves", ya que la mayor parte de los contagios corresponden con personas jóvenes o asintomáticas que no han precisado hospitalización.



Falo ha recordado que el brote está vinculado a la "actividad de recogida de fruta y de transformación" de los alimentos en la industria, aunque no ha aclarado si su origen se ha producido en una empresa concreta. En ese sentido, ha defendido la importancia de chequear a los trabajadores de las compañías del sector para poder "identificar todos los posibles casos y contactos".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, había informado poco antes sobre el brote en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha valorado que el brote se detectó precozmente y se actuó con "mucha contundencia" y ha confiado en que el retroceso a la fase 2 sea "suficiente". El titular de Sanidad ha asegurado que se está haciendo un seguimiento "muy especial" del brote, aunque ha considerado que "está en vías de ser controlado". Este martes se va a celebrar una reunión bilateral con las autoridades aragonesas para seguir analizando la situación.

El ministro ha señalado que el resto de brotes activos en toda España, unos once en total, están controlados y ha insistido que el que más preocupa al Ministerio es el de Aragón.