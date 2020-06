Tebas: "En el fútbol somos impositivamente el país peor tratado de la UE"

Los empresarios de la industria deportiva y cultural han reclamado al Gobierno, durante la cumbre empresarial de la CEOE, incentivos fiscales para mantener y crear empleo, ayudas a la financiación y medidas específicas para luchar contra la piratería.

Javier Tebas, presidente de la LaLiga, ha pedido que una vez aportada la liquidez y avales a las empresas para hacer frente al primer impacto de la crisis sanitaria del Covid-19, la Administración diseñe medidas encaminadas a que las compañías puedan devolver los créditos obtenidos. "Están bien los avales ICO pero ahora hay que devolver los préstamos. Si luego las medidas desde el ámbito público no son adecuadas no existe esa capacidad de devolución. Van a ayudar al sector empresarial a tener tesorería pero si no van acompañadas de buenas medidas, no vamos a poder devolverlo".

Igualmente, Tebas ha reclamado no modificar el marco normativo ni fiscal, ya que la introducción de nuevas medidas podría lastrar los flujos de nuevas contrataciones y el mantenimiento del empleo. "Aquello que funciona no hay que cambiarlo. Si la reforma laboral ha creado empleo, ¿por qué cambiarla? No hay mejor renta vital que un puesto de trabajo y para ello hay que cuidar a los generadores de empleo", ha valorado.

En ese sentido, al igual que la mayoría de líderes empresariales que han pasado por el foro organizado por CEOE, Tebas ha destacado la necesidad de crear un marco jurídico estable que atraiga las inversiones nacionales y extranjeras. "La legislación cambiante, tanto en el ámbito fiscal como administrativo, que hay con cada gobierno es un problema que hace que se retraiga la inversión. Y ahora hay que conseguir inversión para poder devolver los préstamos avalados por el ICO. Hay mucha legislación y en el fútbol afecta mucho a la competitividad y crea inseguridad jurídica para inversores nacionales e internacionales", ha continuado.

Además, también ha hecho referencia a los tipos impositivos que afectan a los salarios de los jugadores de fútbol y ha reclamado una fiscalidad similar a países del entorno. "En el ámbito del fútbol somos impositivamente el país peor tratado de la UE. En Inglaterra, Francia e Italia hay un tratamiento mejor a la renta de deportistas y eso provoca una huída de talento a estos países. Solo una subida de dos puntos más a nuestros jugadores nos hará perder mucho talento y el talento es importante en esta industria, porque sin ellos bajan los valores, la competeción y perderemos puestos de trabajo", ha alertado.

Por último, el presidente de LaLiga, al igual que anteriores ocasiones, instó a la Administración a hablitar medidas específicas para evitar la piratería, tanto de retransmisiones deportivas como productos culturales."Es muy loable la lucha contra el fraude fiscal pero también tiene que serlo contra la piratería que está provocando pérdidas de 3.400 millones. Pido no solo crear la Fiscalía de lucha contra la piratería sino cauces administrativos para que los operadores de telecomunicaciones tengan la capacidad de cortar la conexión a los clientes que acceden a IP con contenido ilegal", ha concluido.

La cultura reclama protagonismo en la reconstrucción

Precisamente, Enrique Cerezo, en su condición de presidente de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) también ha incidido en la creación de una Fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual. Además, ha reclamado incentivos fiscales para la industria cultural y ha destacado la aportación aportación del sector al empleo.

"La cultura y el deporte tienen un papel extremadamente fundamental en el país. Es una industria generadora de empleo. Se deben proteger los derechos de propiedad intelectual, asegurar la financiación y aplicar incentivos fiscales", ha comenzado.

Además, Cerezo ha destacado la conexión de la cultura y el deporte con el turismo, ya que según los datos aportados por el también presidente de Atlético de Madrid, el turismo cultural genera 21.000 millones de euros anuales y más del 15% de los viajes en España. "Podemos decir que la cultura y el deporte representan el 5,4% del PIB español, generando más de 900.000 empleos. Pero sigue habiendo un desprecio porque se siguen vulnerando los derechos legítimos de los titulares de películas y derechos deportivos audiovisuales", ha enfatizado.

Por ello, al igual que Tebas, ha pedido impulsar la creación de "una Fiscalía especialziada en defensa de la propiedad intelectual" dada la "rentabilidad de combatir el fraude", además de acelerar "la financiación especializada" y el "mantenimiento del estímulo fiscal",