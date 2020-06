Gmail cambia por sorpresa la forma de redactar nuevos correos electrónicos

Hay veces en las que es complicado seguir los pasos que va dando Google con sus aplicaciones porque da la sensación de que las quiere uniformar todas con sus distintas versiones de material design, y cuando todo parece andar en orden, ¡zas!, salta la liebre como en el caso de Gmail para Android, que acaba de actualizarse con un cambio que, aunque pequeño, es importante.

Seguro que recordáis cuando llegaron las nuevas pautas de diseño a las apps de Google, primero en Android y más tarde en iOS, en las que todas tenían en la parte inferior derecha un enorme "+" dentro de una circunferencia que nos señalaba que al pulsar ahí podíamos crear un documento nuevo de lo que fuera: un texto, una hoja de cálculo, un correo electrónico, una nota...

Pues bien, cuando todos teníamos ya interiorizado ese elemento de pantalla en las aplicaciones de Google, ha llegado la sorpresa al cambiarlo por completo por otro que no nos da la sensación de integrarse como debería. Tal vez se trate del típico efecto novedad, por el que echamos de menos el anterior recurso hasta que nos acostumbramos. Pero todos teníamos claro que ese signo "+" significaba crear algo nuevo.

Ahora puedes redactar

Tal y como podéis ver por las capturas que os dejamos justo aquí debajo, Gmail en Android ahora no nos indica que podemos crear un nuevo mensaje con ese signo de "+", sino que es mucho más explícito, como si algún usuario no supiera cómo redactar un nuevo email con el viejo sistema. Sea como fuere, ahora esa colorida forma de iniciar un nuevo mensaje deja paso a algo más aburrido y con un contraste mucho menor, al menos en la forma oscura del tema de la app.

Antiguo botón de redactar (i) y el nuevo recién actualizado (d).

La funcionalidad es la misma y no añade ninguna alternativa que no sea la de tocar allí para comenzar a redactar un nuevo correo electrónico. Eso sí, está por ver que a lo largo de las próximas semanas Google cambie también todos esos accesos para crear nuevos contenidos en el resto de aplicaciones donde lo utiliza. Como os hemos dicho, desde Documentos, hasta Hojas de cálculo, Keep, Calendario, etc.

Al fin y al cabo estamos hablando de una de las señas de identidad de material design, la capa de personalización gráfica que se ha convertido en el estándar de Android, y que los de Mountain View presentaron al mundo hace ahora justo seis años, en la Google I/O celebrada en el mes de junio de 2014.