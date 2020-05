Vuelve la normalidad comercial a las telecos: el Gobierno reabre las portabilidades

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de eliminar las restricciones a las portabilidades en el sector de las telecos, aplicadas con la declaración del estado de alarma, para hacer frente al contagio del coronavirus Covid-19.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de ministros que se han puesto fin a las limitaciones a las portabilidades. No obstante, ha indicado que los operadores no podrán cortar el servicio a los clientes, al considerarse esencial, hasta el final del estado de alarma, aunque no pague la cuota correspondiente.

Montero ha destacado que las telecomunicaciones han sido un sector crucial durante el confinamiento de los últimos meses.

Las portabilidades son claves para la actividad comercial en el sector, tanto en telefonía móvil como banda ancha fija. Habitualmente, se registran entre 600.000 y 700.000 cambios de operador en el móvil, y entre 100.000 y 200.000 cambios en el fijo.

Para el cliente es fundamental, porque permiten cambiar de operador manteniendo el número.

La limitación de las portabilidades, modulada en los distintos reales decretos del estado de alarma, se implantó para evitar riesgos para la salud de los instaladores que tienen que ir a casa de los clientes a efectuar las tareas técnicas. Así, el Gobierno permitió las portabilidades móviles pero limitó las de banda ancha fija, si obligaban a los técnicos a desplazarse a casa de los usuarios.

Con el fin de las limitaciones a las portabilidades vuelve a la normalidad en las actividad comercial en el sector, que puede vivir ahora una guerra de tarifas, tras más de dos meses de bloqueo al cambio de operador.