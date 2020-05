Mario España: "Muchas empresas sin respaldo bancario pueden acceder a la liquidez con Borrox"

La liquidez blindada del Instituto Crédito Oficial (ICO) asciende a 84.500 millones. El Gobierno dispuso a comienzos del estado de alarma hasta 100.000 millones, de los que se han activado el 84,5%. Pero algunas empresas, por sus características, no han podido acceder a ese dinero anti-Covid-19. La compañía de descuento de pagarés Borrox se plantea como una alternativa para ellas. Su director general, Mario España, explica que el coste, que depende de las características de cada factura, parte de un 3% de interés anual.

¿En qué se diferencia de otros servicios de factoring?

En Borrox hemos desarrollado una metodología 100% online que nos permite otorgar liquidez en 24 horas, sin que los clientes tengan que hacer ningún desplazamiento. A diferencia del resto de empresas del sector, nosotros no acudimos a notaría, lo que hace que los clientes ahorren tiempo y dinero. Mantenemos una política de precios transparente, sin costes ocultos y no cobramos ningún tipo de comisión por apertura, mantenimiento o cancelación de línea. Además, tampoco hacemos ningún tipo de venta cruzada y le damos la posibilidad a las empresas de poder anticipar facturas de manera puntual, sin obligarles a ceder contratos completos. En los últimos años, nos hemos especializado en la financiación de proveedores del Sector Público y gracias a nuestro método podemos ingresar el dinero de las facturas anticipadas al cliente sin necesidad de esperar a la toma de razón firmada por el organismo público. Fuimos los pioneros en hacerlo y evolucionamos cada día para agilizar aún más los plazos de cobro de nuestros clientes.

¿Cuál es el descuento que se aplica en el adelanto de facturas?

El coste de nuestros servicios depende de las características de cada factura y la vinculación e histórico del cliente con Borrox. Además, el cálculo del precio viene determinado por el análisis de riesgo del deudor, así como del vencimiento e importe de la factura y se establece desde el 3% de interés anual.

¿La plataforma tiene algún tipo de sinergia con las ayudas anunciadas o con la liquidez avalada por el ICO?

El mejor punto que tiene la financiación de Borrox es su flexibilidad y versatilidad porque el destino de los fondos lo elige el cliente y su aprobación no se ve condicionada por ningún factor en ese sentido. Nuestra plataforma se establece como un complemento a las ayudas anunciadas, pero con todas las ventajas que compone una empresa tecnológica, innovadora y digital. Muchas empresas no podrán acceder a estas ayudas por sus condiciones financieras, pero si pueden contar con nuestros servicios de anticipo de facturas para conseguir liquidez, ya que nosotros no analizamos a la empresa, sino a su deudor.

¿Quién y cómo puede utilizarla?

Cualquier empresa o autónomo que tenga facturas pendientes de cobro puede utilizar los servicios de Borrox. Una de las ventajas de nuestra financiación alternativa, es que focalizamos el estudio en el deudor y, por lo tanto, tener apuntes en RAI o ASNEF no es un impedimento para ser cliente. Muchas empresas que por sus características no pueden contar con el respaldo bancario que necesitan, gracias a Borrox, ahora tienen una opción de liquidez simple y transparente.

¿Cómo ven la situación de las pymes?

En estos momentos tan delicados las pymes necesitan más liquidez que nunca para hacer frente a la situación. Por sus características muchas no pueden optar a financiación bancaria por lo que es importante que conozcan y utilicen otro tipo de soluciones más ágiles y versátiles. Las pymes aportan más de 9 millones de empleos, por eso es vital apoyarlas durante estos momentos y ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades.