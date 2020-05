Madrid interpondrá un recurso ante el Supremo contra la decisión del Gobierno de denegarle el pase a fase 1

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, va a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la autonomía el paso a la fase 1 de la desescalada.



De ello, según han informado desde el Ejecutivo autonómico, ha dado cuenta este miércoles por la tarde el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un Consejo de Gobierno reunido con carácter extraordinario. Desde la Comunidad consideran que la resolución adoptada "no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio".



La presidenta madrileña ya avanzó este fin de semana que el Ejecutivo no descartaba actuaciones legales si no se hacían públicos los criterios y las personas que tomaban las decisiones, tras el segundo rechazo la semana pasada.