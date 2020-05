La JUR confía en que la banca resista el impacto del Covid-19

La Junta Única de Resolución (JUR) confía en que el sector bancario de la eurozona resista el impacto todavía incierto de la pandemia del COVID-19 y advierte de que la recapitalización preventiva de las entidades con dinero público, aunque es posible, debe concederse solo con estrictas condiciones.

Así lo transmitió este martes la presidenta de este organismo, Elke König, en un debate con la comisión de Economía de la Eurocámara, en el que insistió en que la JUR "vigila de cerca" la evolución de esta crisis "sin precedentes".

"Tenemos unos cimientos en toda Europa mucho más firmes que durante la crisis financiera de hace una década (...). Las acciones decisivas adoptadas por los Gobiernos nacionales, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la JUR en las últimas semanas deberían darnos confianza en que el sector bancario puede resistir el impacto del COVID-19", afirmó la alemana.

König reconoció que este impacto a medio plazo es todavía "incierto" y que la crisis podría repercutir sobre la capacidad de los bancos para financiarse en los mercados, pero destacó que hasta ahora las entidades han funcionado con normalidad.

La presidenta de la JUR defendió que, en todo caso, el organismo tiene las "herramientas suficientes" para hacer frente a posibles quiebras bancarias y recordó que existe la posibilidad de que los Estados lleven a cabo una recapitalización preventiva de las entidades que entren en problemas por esta crisis, una opción que solo se ha usado una vez en 2017 con el banco italiano Monte dei Paschi.

Subrayó, no obstante, que esta solo puede concederse "bajo estrictas condiciones para evitar que se dé a bancos sin un modelo de negocio sólido para afrontar problemas legado del pasado" y que "no puede y no debe convertirse en un rescate encubierto".

"La necesidad de extender apoyo público extraordinario al sector financiero debe evaluarse cuidadosamente como respuesta a las pérdidas causadas directamente por un parón repentino de la economía real sin minar los objetivos esenciales de nuestro marco de resolución", incidió.

Preguntada por los eurodiputados, König señaló que la JUR podría responder en caso de quiebra de uno o varios bancos grandes en la eurozona, pero reconoció que todavía no hay una solución a cómo proporcionar liquidez al banco bajo resolución.

"Soy optimista por naturaleza y, dadas las medidas tomadas, creo que si llegamos a este problema tendremos una solución. Habría preferido tener ya un guión para ello en el cajón", dijo.

König recordó que, en respuesta a la pandemia, la JUR ha alargado los plazos para que los bancos informen de la creación de el mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) que exigen las normas europeas y será flexible si tienen dificultades para cumplir puesto que los objetivos de MREL tienen que actualizarse este año de todas formas.