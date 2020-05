Los nuevos Nest Wifi con asistente de Google, ya disponibles en España

Se trata de la nueva generación de redes Wifi que vamos a implementar en nuestros hogares. Sistemas que no dependen de que el router no llegue al último rincón de la casa y que, a base de alargadores de señal, nos terminen por obligar a configurar dos, tres o más conexiones que acaban convirtiéndose en un lío: ¿cuál es la Wifi de la cocina? ¿Y la del salón?

Con las redes de mallas eso ya no se produce porque la red Wifi que generan es única y uniforme por toda la casa, por lo que da igual a qué punto de acceso de los que forman la infraestructura nos conectemos que la SSID no variará y, tampoco, la contraseña. Por lo que podemos ir de un sitio a otro sin temor a quedarnos sin cobertura, y no como ocurre con los sistemas de extensores tradicionales, que van perdiendo calidad de señal a medida que nos alejamos de ellos.

El caso es que Google ya puso a la venta hace algunos meses su solución doméstica (en otros países) con un remozado Nest Wifi, que consta de dos tipos de dispositivos: uno que hace las veces de router, y un segundo que es un punto de acceso que forma la red inalámbrica con el primero. Desde hace unas horas, ya podéis comprarlo para mejorar internet en vuestros hogares.

También con el asistente

Estos Nest Wifi se venden en distintos packs y permiten una conectividad escalable. Es decir, si tenemos una casa de 200m2, los de Mountain View nos recomendarán dos de estos aparatos: uno el principal que es el que se conecta al router, y otro secundario que es el punto de acceso. Cada uno abarca unos 100m2 de nuestra casa. Si por la razón que sea comprobamos que necesitamos alguno más, siempre podemos adquirirlo por separado y añadirlo fácilmente a la red que tengamos creada.

Nest Wifi de Google.

Este tipo de redes que podemos conseguir con los Nest Wifi permiten que conectemos un máximo de 200 dispositivos (o 100 por cada nodo extra) lo que es una cifra más que importante, a velocidades que nos garantizan ver vídeo con calidad 4K sin problemas. Utiliza tecnología Wi-Fi en malla 802.11s expandible, de 2,4 y 5GHz, con encriptación de cifrado WPA3.

Aunque estos Nest Wifi están pensados para ofrecer internet en toda la casa, integran el asistente de Google por lo que también se comportan como un Nest Home al que le podemos pedir cualquier dato que necesitemos. Obviamente, será posible configurar la red fácilmente con el móvil, definiendo el tipo de estructura de la red de mallas (estrella y cadena en margarita) o comprobando si todos los nodos funcionan correctamente.

Nest Wifi y su cobertura en casa.

¿El precio? Pues apuntad: el pack de router más punto de acceso os saldrá en la tienda oficial de Google por 259 euros, solo el router 159 y cada nodo extra que queramos instalar, 139.