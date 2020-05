Telefónica y Liberty negocian una fusión en el Reino Unido con sinergias multimillonarias

Autoridades. Muchas miradas apuntan ahora a las autoridades británicas de la competencia (CMA en el acrónimo anglosajón) como claves para decidir sobre la transacción entre Telefónica O2 y Virgin Media en términos regulatorios, una vez que el proceso del Brexit se ha iniciado. Aunque está por ver si la Comisión Europea reclama el expediente, dada la presencia de Telefónica y la propia Liberty Global en otros países comunitarios.

Casos distintos. Los ejemplos han sido diferentes en función de la presencia de unas autoridades de la competencia u otras. Así, la compra de Everything Everywhere, participada por Deutsche Telekom y Orange, en 2016 por parte de BT fue decidida por los reguladores británicos, que apenas pusieron condiciones. Sin embargo, Bruselas fue muy dura pocos meses después, en la primavera de ese mismo año, pocos días antes del Brexit, al bloquear la venta de Telefónica O2 a Hutchison Three, indicando que, al reducirse el número de operadores móviles de red, habría un impacto en los precios que perjudicaría a los usuarios británicos. La decisión condicionó y frenó toda la estrategia de reducción de deuda emprendida por la operadora española.