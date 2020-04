2

400 habitaciones con encanto

Forma parte del proyecto editorial Interiors, de Phaidon: 'The Greatest Rooms of the Century'. Tras el éxito de las anteriores cuatro portadas, todas con un color diferente, llega la aterciopelada naranja, en cuyo interior se alojan 400 de las mejores habitaciones del mundo, creadas por más de 300 reconocidos interioristas: Elsie de Wolfe, Billy Baldwin y Nancy Lancaster, Anouska Hempel, Kelly Hoppen y Karim Rashid... Los proyectos recorren 25 países: desde castillos a casas de campo, áticos de lujo, ranchos en el desierto, casas de playa o apartamentos. Precio: 69,95 euros.