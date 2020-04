Guía para los accionistas de BME ante la opa de Six

La crisis que ha desatado la pandemia del Covid-19 a nivel mundial ha convertido la opa de Six sobre BME en la última que probablemente se verá por un tiempo. A pesar de la incertidumbre, el gestor helvético no ha dado ni un paso atrás y ha cumplido el calendario previsto, que situaba en el primer semestre su ejecución. “Nuestro interés es estratégico. No depende de momentos coyunturales como el que estamos viviendo por el Covid-19”, dijo el consejero delegado de Six, Jos Dijsselhof, en la presentación de resultados a mediados de marzo.

Pero esta opa marca un antes y un después en el mercado por la situación actual. El Gobierno decidió establecer en el Real Decreto del 17 de marzo de medidas urgentes al impacto económico y social del Covid-19 un blindaje de las empresas españolas para impedir que entidades de fuera de la UE tomen más del 10% del capital aprovechando la fuerte caída de precios.

“BME ha tenido suerte. En un momento actual, ¿quién lanzaría una opa?”, reflexiona Luis Benguerel, consejero de Anattea Gestión. “Sin crisis posiblemente hubiera tenido contraoferta. Y sin la opa hubiera caído igual que el resto de compañías”, añade.

Para Susana Felpeto, subdirectora de renta variable de atlCapital, “la compra de BME por parte de Six se ha hecho bien”. “Era difícil que surgiera una contraopa por el precio ofrecido”. En cuanto al panorama que se presenta en el ámbito de fusiones y adquisiciones, la experta opina que “pueden surgir muchas operaciones de alianzas, sobre todo en el sector financiero, pero no a precios tan interesantes como en BME, con una prima superior al 30%”.

Sobre el blindaje del Ejecutivo a las empresas españolas, Felpeto considera que tiene sentido. “No me parece mal que los países europeos mantengan cierto grado de control para evitar que los extranjeros se hagan con los negocios que son vitales para las economías. Es igual de razonable que prohibir la operativa de posiciones cortas cuando los mercados está tan bajistas como está ocurriendo. Es importante que haya más unión fiscal”, resume.