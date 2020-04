Aprovecha la cuarentena para leer por muy poco: aquí algunas ofertas

La cuarentena está permitiendo a muchos trabajadores tomarse un pequeño respiro y descansar (voluntaria o involuntariamente) a cuenta del decreto del estado de emergencia que nos obliga a permanecer en casa. Y durante esas largas horas de la tarde, ¿hay algo mejor que sentarse en un sillón bien cómodos y leer una novela de esas que te atrapan desde el principio hasta el final?

Ahora mismo las librerías están cerradas, así que no quedan demasiadas opciones para leer varios libros que recurrir al formato digital. Ya sea en un móvil, en un lector de tinta electrónica, en un ordenador o, más recomendable todavía, en un tablet. Así que, ¿tenemos ofertas con las que empezar ahora mismo nuestra maratón de lectura?

Dos grandes plataformas

En la actualidad existen dos grandes plataformas que nos garantizan el poder disfrutar de libros en casi cualquier dispositivo. Se trata de Kindle, de Amazon, y Nubico, que es la que cuenta con casi todo su catálogo de publicaciones en castellano. En los dos casos existen modelos de eBooks compatibles, así como aplicaciones tanto para iOS como Android.

En Kindle, que fue la pionera en esto de los libros electrónicos, tenemos la opción de comprar título a título a precios bastante competitivos respecto de la edición papel, además de una suscripción llamada Unlimited que nos ofrece, según Amazon, más de un millón de referencias. Decir que el precio mensual del servicio de es 9,99 euros pero, he aquí la clave, tiene un mes sin coste.

Amazon Kindle Unlimited

La segunda opción es la de Nubico que, como os decimos, es la que tiene un mejor catálogo de novedades nacionales, de las principales editoriales así como de escritores españoles e internacionales, con obras que son en algunos casos novedades. Seguramente sea la mejor en cuanto a calidad y variedad (también hay revistas de papel en formato digital) de las dos y, además, tiene un precio más económico: 8,99 euros al mes. Eso sí, el periodo de prueba será solo de 15 días, así que es necesario medir mucho el instante en el que os vais a empezar a leer.

En cualquiera de los casos, y si la lectura es vuestra pasión, un mes de uso puede dar para muchos libros leídos a un precio que no llega al de una sola novedad. Además, antes de que termine el plazo gratuito, es posible cancelar la suscripción para no recibir ningún cobro que no queramos.