La industria del cine pide poder estrenar películas en las plataformas digitales, sin penalización

La Asociación Estatal de Cine, la principal asociación de productores cinematográficos en España, negocia desde hace días con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audividuales (ICAA), poder estrenar directamente las películas en las plataformas digitales, y no en las salas de cine como ocurre en la actualidad. Un modelo que ya ha sido implantado la industria del cine china.

La medida “sería excepcional”, mientras dure la crisis por el Covid-19, “y no costaría dinero al Estado, pero sí nos ayudaría a rebajar el impacto que está teniendo el coronavirus sobre nuestro negocio”, señala a CincoDías el director general de la asociación, José Nevado. La declaración del estado de alarma ha provocado el cierre de todas las salas de cine en España y que más de 300 rodajes se hayan suspendido en el país desde el 11 de marzo, el 52% españoles y el 48% producciones internacionales, según Spain Film Commission (SFC),

“Todavía no tenemos respuesta del ICAA, pero sabemos que está consultando con el resto de actores de la industria (creadores, distribuidores, exhibidores) para conocer sus posiciones e intentar tomar la decisión más correcta”, continúa. Nevado precisa que su asociación defiende que el estreno de las películas siga teniendo lugar en las salas de cine, pero “esto es hoy inviable. Y no solo eso. Creemos que cuando acabe el confinamiento habrá un periodo de adaptación. No creemos que la gente vaya a recuperar su vida normal de golpe y vuelvan a ir al cine rápidamente. Más, cuando muchos tienen ya pagadas suscripciones a plataformas digitales. Por eso queremos también trabajar con la Administración y otros actores de la industria para fomentar la vuelta a las salas de cine tras la crisis”.

Atasco de lanzamientos en cine

Creadores, productores y distribuidores avanzan que con el escenario actual se va a producir un enorme atasco de lanzamientos en las salas de cine, pues ahora mismo hay unos 50 títulos sin fecha de estreno que tienen que salir antes de fin de año. “Por eso debemos buscar una salida que no implique retrasos y permita que las obras sean vistas y recuperar la inversión”, subraya Nevado.

La propuesta de la Asociación Estatal de Cine y otros actores de la industria no supone que todas las películas deban estrenarse a través de las plataformas. Sería algo voluntario, según Nevado. Su asociación tiene identificadas 22 películas susceptibles de acabar bajo este nuevo modelo de estreno.

Aunque las productoras calculan que las pérdidas por esta crisis están siendo de más de 20 millones diarios, el cambio de modelo no es tan fácil, y de ahí la necesidad de obtener el visto bueno de la ICAA para que pueda hacerse sin penalizaciones para algunos actores de la industria.

Pérdida de ayudas

La Ley del Cine establece que un largometraje es aquella obra pensada para ser explotada en las salas de cine como primera ventana y, si no cumple esta premisa y ha recibido algún tipo de ayuda o subvención, deberá devolverlas si se estrene directamente en las plataformas, explica Carlos Rosado, presidente de la SFC, que también ve necesario cambiar las bases de algunos premios como Los Goya, que obligan a estrenar en salas durante una semana.

Nevado dice que el cambio de modelo beneficiaría a creadores, productores y distribuidores. Y, por su puesto, a las plataformas, que tendrían más contenido. Pero aquí hay otro escollo que salvar. “Estamos asumiendo que las plataformas van a querer adelantar en el tiempo la explotación de las películas, pero eso supone que tendrán que empezar a ejecutar obligaciones financieras respecto a los productores antes de tiempo”, señala el director de la asociación, que reconoce que las conversaciones entre productoras y plataformas digitales ya han empezado.

Algunos acuerdos ya se han cerrado, como el que anunció el pasado viernes Huawei y A Contracorriente Films, que permitirá a los usuarios de Huawei Video, la plataforma de entretenimiento de la compañía china, disfrutar de estrenos de películas mientras permanecen en sus casas. “Esto les permitirá ser espectadores de excepción a través de sus dispositivos móviles de nuevas películas que, debido a las actuales circunstancias, no pueden estrenarse y proyectarse en las salas de cine”, dijo Huawei.

El acuerdo incluye cuatro películas, que estarán disponibles en la modalidad de alquiler por un precio de 6,95 euros, y se podrán disfrutar durante las 48 horas siguientes a la realización de la compra. La primera, La pasión en el arte, se estrenará el 6 de abril. Vivarium, La alegría de las pequeñas cosas y Los profesores de Saint-Denis, lo harán los días 8, 10 y 17 de abril, respectivamente.

Las plataformas digitales, pese a haber visto disparado su uso por el confinamiento, también se han visto obligadas a parar el rodaje de producciones propias a nivel global. En España, por ejemplo, Movistar+ ha parado por el coronavirus tres rodajes, el de Hierro, Paraíso y Skam. "Deberemos adaptar la trama de esta última serie, que va pegada al curso escolar y, ahora, no se recuperará hasta septiembre", dice un portavoz de la compañía. Netflix, por su parte, ha tenido que aplazar cuatro proyectos de rodaje en España. Esta última plataforma ya anunció días atrás que ha creado a nivel global un fondo de 100 millones de dólares, mayoritariamente destinado a apoyar a los trabajadores afectados en sus producciones propias en todo el mundo.