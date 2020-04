Ya puedes utilizar Amazon Music aunque no seas un usuario Prime

En este periodo de confinamiento obligatorio por el coronavirus algunas empresas están aprovechando para ofertar sus servicios de forma gratuita. Por un lado nos ayuda en estos momentos complicados, pero por otro aprovechan para acostumbramos a su uso y tal vez, quién sabe, si cuando todo esto acabe vemos conveniente pagar por seguir utilizándolo.

De todos modos, estos gestos hay que agradecerlos siempre y está ocurriendo son las aplicaciones de videollamada, suites ofimáticas y, como no podía ser de otra forma, también con la música, con la extensión de los periodos de prueba, en algunos casos, a más semanas. Amazon ha creído conveniente aprovechar este momento para abrir su catálogo a todos los usuarios, aunque no tengan una suscripción activa en la plataforma.

Un catálogo bastante extenso

Es evidente que Amazon no va a regalar la misma cantidad de música a unos usuarios que a otros, sobre todo cuando de por medio hay tarifas de pago, pero no está nada mal el catálogo de canciones que han puesto al alcance de aquellos que no tengan, ni una suscripción Prime, ni la más completa que es la Unlimited.

A partir de hoy, esos usuarios que se den de alta en Amazon y no cuenten con ninguna de las dos alternativas anteriores, podrán escuchar una pequeña cantidad de ese catálogo disponible, lo que ya es bastante respecto de lo que ofrecen otros como Apple o Google, que es nada. Este servicio free funcionará a través de las mismas apps y servicios web que los de pago.

Amazon Music gratis.

Concretamente, en la aplicación de Amazon Music en IOS y Android, en los dispositivos Fire (tablets, llaves HDMI, etc.) y a través de la página del navegador web. No hay que darse de alta ni nada, simplemente utilizar la misma cuenta que tienes para compar en la tienda online. Si no contaras con ella entonces toca crear una y cuando detecte que no eres ni usuario Prime ni Unlimited, te abrirá de forma automática ese catálogo limitado.

Concretamente, este repertorio tiene que ver con emisoras de radio de ciertos grupos, artistas y géneros, así como listas de reproducción tanto de bandas y creadores internacionales como de otros nacionales. Como servicio gratuito, no podremos elegir qué poner exactamente en cada momento sino dejarnos llevar por la selección que han hecho otros, y que han organizado alrededor de esas estaciones y playlist. Si queréis acceder a la web de Amazon music podéis hacerlo desde aquí, así como bajar las apps oficiales de iOS y Android desde las respectivas tiendas de Apple y Google.