Díaz plantea "reconfigurar" los ERTE si se siguen necesitando tras el estado de alarma

El Gobierno decretó que los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor causados por los efectos de la crisis sanitaria finalizarían automáticamente cuando terminara el estado de alarma. Sin embargo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha admitido hoy en una entrevista con la Cadena SER que, una vez se levante dicho estado, "si las empresas siguen necesitando de un ERTE, habrá que reconfigurar los ERTE por causas económicas o por otras causas".

Aunque la ministra no ha especificado en qué consistiría esa reconfiguración, un ERTEcomún siempre puede adecuarse en el tiempo y número de afectados, se trataría, por tanto de regular esta situación para los ajustes de fuerza mayor. En opinión de Díaz, esta renegociación sería necesaria "para casos puntuales de empresa" porque "va a haber sectores con enormes dificultades" para reactivarse.

En medio del debate interno que se vive en el Gobierno de cómo y cuándo articular la vuelta a la actividad social y económica del país, Díaz ha explicado que este proceso estará, en cualquier caso, "pautado" y que las empresas estarán en una "situación de excepcionalidad"

hasta que se vuelva a la normalidad. Y lanzó un mensaje de calma: "Quiero dar tranquilidad y certeza a trabajadores, particularmente a empresas; máxima flexibilidad y sentido común", insistió



Según este sentido común al que apela Díaz, los ERTE se negociarán de manera habitual y los trabajadores volverán a sus puestos de trabajo, con el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante los seis meses posteriores, inlcuidas las flexibilizaciones de este compromiso también aprobadas por el Gobierno.



Precisamente, Díaz rechazó la posibilidad de que cuando terminen los ERTE haya una avalancha de despidos, debido al compromiso de mantener el empleo y a la posibilidad, apuntada hoy por ella misma, de poder renegociar los ajustes temporales de empleo.

Consultada por los numerosos casos de trabajadores que se han quedado sin empleo al comunicarles su empresa que no habían superado el periodo de prueba, Díaz ha admitido que esa situación "se les había pasado" porque esas extinciones de contrato no generan derecho a paro. "Cuando salga de aquí me voy a ir al SEPE a consultar eso", ha dicho, para que se incorpore esta casuística a las situaciones que generan derecho a desempleo.



Asimismo, la titular de Trabajo fue preguntada por la próxima aprobación de la renta mínima vital, respecto a lo que se limitó a indicar que los ministerios implicados -el deTrabajo, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la vicepresidencia de Derechos Sociales- "están trabajando con intensidad" para que salga adelante "lo más rápido posible".