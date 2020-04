Amazon no se salta la ley por almacenar y distribuir productos de terceros que infrinjan derechos de marca

El tribunal superior de la UE ha respaldado a Amazon en su disputa con la marca de cosmética estadounidense Coty. Según ha determinado la institución europea este jueves, el gigante del ecommerce no es responsable de almacenar productos infractores de marcas de terceros.

“El mero almacenamiento de Amazon de productos que infringen los derechos de marca no constituyen una infracción por parte de esta compañía de tales de derechos de marca”, ha señalado el Tribunal, con sede en Luxemburgo.

En este caso, el tribunal se refiere al papel que juega Amazon como Marketplace, pues la compañía, además de vender directamente productos a través de su tienda online, también ofrece su plataforma para que terceras empresas vendan sus productos utilizando su infraestructura.

El caso ha enfrentado a Amazon con la unidad alemana de la compañía de cosméticos estadounidense Coty. Esta compañía había denunciado que la compañía de Jeff Bezos había infringido los derechos de su marca por almacenar y despachar perfumes Davidoff Hot Water, que estaban siendo ofrecidos por terceros vendedores en el Marketplace de Amazon, aunque dichos envases cosméticos no he habían puesto en el mercado de la UE con su consentimiento. Coty había solicitado a los tribunales alemanes que ordenaran a Amazon que no almacenaran ni suministraran dicho producto.

Según insiste el tribunal, una empresa que, en nombre de un vendedor externo, almacena productos sin darse cuenta de que infringe los derechos de marca comercial, no utiliza esa marca y no persigue como el vendedor, el objetivo de ofrecer los productos, no está cometiendo ninguna infracción.