El comercio electrónico estaba creciendo, ¿seguirá haciéndolo tras el confinamiento?

Los datos son claros. En 2018, el comercio electrónico en las islas aumentó un 18% con respecto al año anterior. Un estudio del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la información (OCTSI) destaca un porcentaje que nos coloca un poco menos a la cola del país en este tipo de transacciones comerciales. Durante ese año, el último del que hay datos de momento, el volumen del negocio online alcanzó los 1.608 millones de euros. Una buena noticia para una comunidad autónoma que siempre ha ido por detrás del resto en esta forma de comercio y acostumbrada a encontrarse en sus pedidos con el “no se hacen envíos a Canarias”.

Quienes conocen bien el funcionamiento del negocio ven lógico el aumento “porque cada vez hay más gente que compra en internet en todo el mundo y Canarias no es una excepción. Y porque operadores como Amazon se han fijado en Canarias y han empezado a hacer envíos como Dios manda” afirma Jordi Ordoñez, consultor de comercio electrónico que ofrece su visión sobre el sector en su web jordiob.com. El público que se anima a comprar online aumenta, como señala Édgar Aldaz, CEO de 2mcgroup/ecommium: “El público objetivo del comercio electrónico se ha ampliado. Antes eran personas de 18 a 45 años y con el paso de los años se suman nuevos clientes menores de 18 que nacen ya con el móvil en la mano mientras que los que tenían 45 cumplen años pero siguen comprando online”.

Pero es que además, ambos coinciden en señalar un cambio de actitud hacia Canarias de los vendedores. “Les faltaban conocimientos logísticos y fiscales para operar con efectividad. Pero a medida que esto avanza, hay tiendas que antes no mandaban a Canarias y que ahora han buscado estrategia logística y fiscal para poder enviar a las islas. Y eso también ha llevado a un crecimiento del retail” dice Aldaz. Ordóñez cree que las medidas de exención del DUA para compras de hasta 150 euros también ayudan aunque la barrera logística sigue siendo fuerte. “Para todos mis clientes el problema siempre ha sido el mismo: Entre envíos y aduanas o me quito Canarias del mapa o directamente monto un almacén en la península y otro en las islas y hago los repartos por separado”.

Yeray González, presidente de la Asociación Canaria de Comercio Electrónico (ACECOM) tiene una visión diferente de los datos de 2018. Cree que ha habido un crecimiento en las ventas online de empresas grandes, pero no tanto de las pequeñas. “Son las grandes empresas las que tienen una estabilidad también en el comercio electrónico. Algunos de nuestros asociados no notan ese repunte de ventas en Canarias”. Y es que, sigue habiendo cierta desconfianza en el consumidor “por el pago por tarjeta y la existencia o no de stock. Siempre ayuda el respaldo de una tienda física o de una plataforma que dé seguridad al comprar. Si no, muchas veces no cubres ni los gastos”, afirma.

Reservas de hotel o billetes de avión siguen llevando la voz cantante frente a productos “físicos”. Aunque “desde la aparición de los marketplace, el producto físico ha crecido muchísimo” afirma Ordóñez. Y seguimos un 10% por detrás de la media nacional. “Falta constancia y las inversiones que pueden permitirse los grandes. El pequeño empresario invierte 3000 o 4000 euros y si no funciona se desanima y no actualiza los productos” asegura el presidente de ACECOM.

En ese sentido, ya hay una iniciativa para facilitar aún algo más las compras a los canarios. Se trata de un proyecto de varias empresas en las que participa también la de Édgar Aldaz “para que todas ellas a través de una plataforma puedan vender en Canarias. Con todos los tramites logísticos y fiscales ya solucionados”. Se pretendía poner en marcha este año, aunque el parón por la crisis del Coronavirus la mantiene paralizada.

Esa es la gran incógnita para el comercio electrónico. ¿Cómo va a afectarle el confinamiento en casa de la población? Aún es pronto para saberlo. De momento, muchas de las empresas han optado por el teletrabajo, con el consiguiente esfuerzo. Yeray González es pesimista: “en la empresa que dirijo las cifras ahora mismo han caído un 90%”.