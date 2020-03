Lagarde rescata la deuda de España e Italia, que marcan fuertes caídas en las primas de riesgo

La masiva intervención de emergencia anunciada ayer por el BCE ha tenido impacto en el mercado de deuda. Según los primeros cambios en la sesión del jueves, el tipo de interés del bono español baja 33 puntos básicos, hasta el 0,893%. Aún más violentos son los movimientos en Italia. El bono baja 80 puntos básicos, una oscilación que no se veía desde que Mario Draghi, con sus famosas palabras "whatever it takes", salvó el euro.

Las primas de riesgo están, lógicamente, bajando, si bien menos que los propios bonos porque la deuda alemana también recorta su rendimiento, en 10 puntos básicos, hasta el -0,33%. La prima de riesgo de España baja al entorno de los 120 puntos, y la italiana ronda los 190.

El BCE ha anunciado un programa de 750.000 millones de euros de compra de bonos, tanto públicos como corporativos y de entidades financieras hasta final de año. Casi más relevante que la cantidad es la flexibilidad que se ha dado el banco para realizar estas compras, no constreñidas por el peso económico de cada país.

Ahora no. El BCE podrá comprar a discreción, solo limitado por criterios de calidad crediticia. Podrá comprar deuda griega, y proteger la deuda italiana con compras ilimitadas. Eso explica la violencia del movimiento en los tipos de interés. "El BCE no tolerará ningún riesgo para la buena transmisión de su política monetaria en todas las jurisdicciones de la zona del euro", sentencia el BCE en un comunicado destinado a terminar con las dudas que despertó la propia Christine Lagarde la semana pasada en la reunión ordinaria del BCE del 12 de marzo.

En aquel encuentro, ante un mercado ya devastado por el virus, Lagarde dijo que no es labor del BCE controlar los diferenciales de deuda. El bono italiano, que estaba en el entorno del 1,2%, escaló ayer hasta el 2,9%. El español, del 0,27% al 1,36%. Movimientos que han añadido un factor de riesgo de primer orden a una situación financiera explosiva en todo el planeta.

Hoy, además, el Tesoro celebra subasta de deuda a largo plazo, con un máximo de 5.000 millones de euros. Es la primera colocación desde que se decretara el estado de alarma, y desde la fuerte subida de las primas de riesgo posterior a la intervención del BCE de la semana pasada.

El Tesoro venderá bonos a 3 años, y obligaciones a plazos de 10, 7,1 años y 13,4 años. En anteriores colocaciones, la deuda a tres años se ha vendido a un tipo de interés marginal del -0,397% (el 5 de marzo), mientras que en las obligaciones a 10 años es 0,182%, de esa misma fecha. Será clave tanto la evolución de los tipos de interés, que se suelen mover en línea con las cotizaciones del mercado secundario, como sobre todo el apetito de los inversores por la deuda española, ahora ya con el paraguas del BCE.