CaixaBank espera generar un "significativo" crecimiento orgánico del capital, a pesar del virus

CaixaBank prevé generar "un significativo crecimiento orgánico" del capital al cierre del ejercico de 2020, a pesar del imapacto del coronavirus, según ha explicado el consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, que ha participado a través de videoconferencia en un encuentro financiero europeo organizado por Morgan Stanley.

Y es que, según las estimaciones de CaixaBank, el escenario macro que se contempla para la crisis del Covid-19 es una recesión "corta y severa", seguida de un repunte de la actividad durante la segunda mitad de 2020. Esta previsión va en línea con la realizada anteriormente por Banco Santander, que preveía un escenario en V, es decir, de rápida recuperación.

Además, ha añadido que "hasta las medidas más restrictivas impuestas el fin de semana pasado, no había habido un impacto material en la actividad comercial del banco en el trimestre", y que los dos primeros meses del año han evolucionado según las expectativas iniciales. No obstante, ha reconocido que "todavía es pronto para estimar los impactos precisos de esta crisis" por lo que no ha proporcionado una actualización de las guías de previsiones de resultados para 2020.

Según expresó Gortázar "las políticas públicas diseñadas, decisivas y apropiadas para amortiguar la recesión y proporcionar apoyo para la recuperación posterior, han sido aprobadas rápidamente por las autoridades nacionales y de la UE. Estas inlcuyen las medidas recientes del BCE, que facilitan la liquidez y brindan flexibilidad de capital al sector fianciero, así como el apoyo decisivo del Gobierno español a empresas y hogares".

En ese sentido, ha señalado que el banco aprovechará estas medidas para proporcionar liquidez y apoyo a los clientes "para que puedan superar la crisis actual y contribuir a una recuperación rápida de la economía".