WhatsApp añadirá la función de borrar mensajes automáticamente en chats individuales

WhatsApp vuelve a dar un pequeño volantazo en una función que, hasta ahora, parecía que iba a estar presente únicamente en los chats de grupos. Se trata de un control de tiempo que nos permite definir cuántos minutos van a pasar antes de que borren los mensajes nuevos que lleguen a un chat cualquiera.

Como os decimos, en los últimos meses habíamos visto esta opción exclusivamente en los chats para grupos como una forma de empezar a borrar todo lo que nos llegue de manera automática. Según la plataforma, parece que esta idea tenía que ver con la posibilidad de mantener limpios y ahorrar espacio en los chats que son demasiado activos, tanto a la hora de enviar mensajes como fotos, vídeos, GIFs, etc.

Ahora, la beta de Android 2.19.275 ha visto cómo un nuevo menú aparece por sorpresa para expandir esa función a los chats individuales, de tal forma que podremos hacer lo mismo que en los grupos. Solo hay que indicarle a WhatsApp que borre todo lo que llegue nuevo dentro de varios rangos de tiempo que, si no cambian demasiado hasta la release definitiva, serán de una hora, un día, una semana, un mes o un año.

WhatsApp, borrar mensajes en chats individuales.

De todas formas, todavía hay muchas incógnitas alrededor de cuál será el objetivo último de esta función que en Telegram tiene un nombre específico: chat secreto. Se trata de conversaciones donde todo lo que escribimos, y lo que nos responden, tiene un tiempo de caducidad antes de desaparecer. A diferencia de WhatsApp, está pensado para que aquello que tenemos que decir no quede rastro, y no tanto para no saturar el almacenamiento de nuestro smartphone tal y como parecen desear los de Facebook.

Un chat secreto, o no, según queramos

A diferencia de Telegram, WhatsApp no permite crear chats secretos o normales con un mismo usuario sino que solo contaremos con uno al que podremos ir cambiando su naturaleza según nos convenga. Así, podemos estar escribiendo normalmente sin problemas y, de repente, querer que de eso que vamos a hablar no quede rastro pasado un día o una semana: pues activamos esta nueva función y listo.

Mensaje de cambio de configuración en el chat.

Nuestro contacto en el chat quedará avisado porque verá una notificación donde se puede leer que "has cambiado los ajustes de configuración. Los mensajes se borrarán tras una hora". Queda por saber si, una vez activado este borrado automático, si decidimos volverlo a desactivar, ¿los mensajes escritos con la configuración secreta se eliminarán de todas formas? ¿O ya no lo harán al desactivar la función de autoborrado? Sin duda, estamos ante un cambio sobre el que todavía hay demasiadas incógnitas.