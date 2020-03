Ryanair no descarta dejar toda su flota en tierra tras recortar drásticamente la oferta hasta junio

El gigante europeo del low cost, Ryanair, ha dejado de planificar al minuto y comienza a ofrecer dramáticas estimaciones para los próximos días y meses. La reducción de capacidad para abril y mayo alcanza el 80% ante el desplome de la demanda y la previsión de que se generalicen las restricciones para volar en Europa. Su cotización perdía un 19,5% a las 13 horas.

La aerolínea irlandesa se pone ya en el peor de los escenarios y manifiesta que no se puede descartar "una puesta en tierra de la flota en su totalidad", que podría producirse en no más de diez días tras el consejo generalizado de no volar. De momento, la firma está tomando "medidas inmediatas para reducir los gastos operativos y mejorar los flujos de efectivo".

La batería de decisiones que ya se están activando implica inmovilizar aviones excedentes, diferir las compras previstas de acciones propias o desactivar, por descontado, las contartaciones de personal. Las opciones que se están trasladando a la plantilla van desde la toma de excedencias a la suspensión temporal de contratos y las reducciones de jornadas y salarios.

El presidente del grupo, Michael O'Leary habla de medidas de superviviencia, para que "estemos adecuadamente preparados para el retorno a la normalidad, que ocurrirá más pronto que tarde, a medida que los gobiernos de la UE tomen medidas sin precedentes para restringir la propagación de Covid-19".

Ryanair asegura haber entablado conversaciones con los sindicatos en todos sus mercados y añade que la actual situación de incertidumbre generada por el coronavirus es de imprevisible duración e impacto. Las reservas a corto plazo se han hundido entre las restricciones en Italia, Malta, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Austria, grecia,. Marruecos, España, Portugal, dinamarca, Polonia, Noruega o chipre

Igual que ha hecho esta mañana IAG, la low cost ha señalado que cuenta con una fuerte posición de liquidez, entre efectivo y equivalentes: 4.000 millones de eureos a 12 de marzo.

"Nuestra prioridad sigue siendo la salud y el bienestar de nuestra plantilla y nuestros pasajeros, y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que puedan reunirse con sus amigos y familiares durante estos tiempos difíciles", ha señalado O'Leary, quien no ha escondido su queja por las restricciones de vuelos en ocasiones sin aviso previo a las aerolíneas.