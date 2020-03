La Play Store de Android recibe el modo oscuro, ¿sabes cómo activarlo?

Parece mentira pero con Android 10 completamente adaptado a la tendencia del modo oscuro en los dispositivos en los que está disponible, y con todas las demás apps de Google presumiendo de oscuridad desde hace meses, no parecía muy entendible que la tienda de aplicaciones no fuera compatible del todo. Máxime cuando estamos hablando de una de las patas fundamentales de todo el ecosistema móvil.

Pero así son las cosas y Google ha anunciado oficialmente en sus redes sociales que el modo oscuro llega por fin a la tienda de aplicaciones, y que además lo podremos utilizar sin problemas en cualquier instalación anterior de su OS. De esta forma, los que gusten de ver el móvil en penumbra no tendrán problemas en cambiar la configuración rápidamente a través del menú de configuración.

Cómo cambiar el modo oscuro

Si eres un usuario de Android 10 y no te apetece que la tienda de aplicaciones se convierta al modo oscuro automáticamente, te tenemos que dar la buena noticia de que podrás configurarla con el tema contrario al que tengas en el smartphone. Como sabéis, con la última versión del OS de Google, muchas empresas han optado por no permitir que pongamos el tema a nuestro antojo y deciden coger la configuración del sistema por defecto.

En la Play Store de Google podrás tener cada uno por su lado si así lo deseas, del mismo modo que los usuarios que instalen Android 8 ó 9 en sus terminales. La forma de hacerlo es sencilla porque simplemente debéis ir a los 'Ajsutes' de la tienda, a continuación escoger 'Tema' y sobre el popup que os aparecerá, decidiros entre 'Claro', 'Oscuro' o 'Predeterminado del sistema'.

Google Play Store con modo oscuro.

Como siempre os decimos, lo más recomendable es que os quedéis con esta última opción, ya que será la más cómoda el día que decidáis volver al tema claro. Pensad por un momento la cantidad de tiempo que os podría llevar modificar este parámetro en 20, 30, 50 ó más aplicaciones instaladas en vuestro dispositivo si optáis por escoger temas concretos y no predeterminados. Sería una auténtica locura.

Decir, por cierto, que no existe una actualización como tal de la tienda de aplicaciones dentro de la Play Store y se trata de una función que ha sido liberada de manera remota para activarse automáticamente en todos aquellos dispositivos compatibles. Por lo que no vayáis a buscarla porque no la vais a encontrar. Solo veréis la prueba en el menú de configuración.