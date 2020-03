Sanidad no prevé bloquear Madrid

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha descartado el bloqueo de la Comunidad de Madrid a pesar de que la región concentra la mitad de los infectados por coronavirus. En el último día han muerto en la región 10 personas, en total acumula 31 fallecidos con coronavirus. Al respecto, la Comunidad de Madrid ha trasladado que no ha tomado "absolutamente ninguna decisión" sobre un supuesto cierre de la región como consecuencia del coronavirus. Así lo han indicado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, tras las informaciones que se están difundiendo sobre la cuestión en las últimas horas.

Según el último recuento de Sanidad, los afectados por Covid-19 llegan ya a un total de 2.109 casos en toda España, 126 de ellos ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos y un total de 47 fallecidos.

En su comparecido de este miércoles en rueda de prensa, Fernando Simón ha explicado que las medidas adoptadas en las tres regiones en riesgo -Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja-, como cierre de colegios, la suspensión de grandes eventos o el fomento del teletrabajo buscan frenar los contagios pero su impacto no se verá antes de nueve o 10 días. "Las medidas están teniendo unos efectos colaterales previstos, la más importante en el uso del transporte público. Se están reduciendo las aglomeraciones y,por tanto, la probalbilidad de transmisión de la enfermedad", ha explicado el experto.



"No se está bloqueando el país, no se está prohibiendo la movilidad, pero sí que se está pidiendo responsabilidad", ha explicado el médico zaragozano. Simón ha incidido en la importancia de "hacer un esfuerzo toda la sociedad" para aplicar las medidas de contingencia y frenar los contagios y ha advertido de que los 15 días establecidos para el cierre de los colegios pueden extenderse para garantizar que surten efecto.



En este sentido, Simón ha indicado que el escenario que maneja el Ejecutivo es que puede ser necesario "como mínimo un mes y medio o dos meses" para detener por completo los casos, pero podría alargarse ese periodo hasta "tres o cuatro meses", lo que alargaría esta situación hasta el verano.

Saturación sanitaria en Madrid

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad ha confirmado un total de 1.024 casos de coronavirus en la región, frente a los de 782 casos detectados ayer, y las muertes de pacientes con el Covid-19 suben a los 31, en todos los casos con patologías previas.

Ante esta realidad, Simón ha reconocido que hay hospitales en Madrid "muy saturados" en los que se está trabajando "bajo un estrés muy importante", aunque ha precisado que la carga asistencial es "muy desigual" entre centros sanitarios. A ello hay que unir la "incertidumbre" sobre desabastecimientos de productos sanitarios, lo que "no ayuda". Simón ha explicado que, dada la situación, la Comunidad de Madrid está valorando alternativas como el movimiento de pacientes a otros hospitales o "utilizar otros recursos".



El experto ha apuntado a que la presión sobre el sistema sanitario madrileño viene dada por las características de sus pacientes, ya que un grupo muy importante está asociado residencias, personas en las que la letalidad y los cuadros graves son "muy superiores" a otros grupos de población.



Simón ha confirmado que el 80% de los 126 pacientes que hay en la UCI están ingresadas en hospitales madrileños, por lo que considera la necesidad de "reforzar" estos servicios y ha agregado que le consta que el gobierno madrileño está haciendo "esfuerzos" para garantizar la mayor eficiencia.