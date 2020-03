La Casa Blanca y el Congreso de EE UU negocian un millonario plan de estímulo

A medida que los casos de coronavirus en Estados Unidos siguen al alza, la Casa Blanca y el Congreso negocian medidas para reforzar la economía y el empleo ante el impacto del brote,

aunque no hay señales de acuerdo inmediato.

Casi tres cuartas partes de los estados han confirmado casos de COVID-19.

Un recuento nacional de la Universidad Johns Hopkins sitúa el número de casos en 1.025, con 28 muertes. El gobernador del estado de Washington advirtió de decenas de miles de casos más sin

"acción real", y el gobernador del estado de Nueva York desplegó tropas de la Guardia Nacional

como medida de contención en un suburbio de la ciudad de Nueva York.

"Tuvimos una buena recepción en el Capitolio. Vamos a estar trabajandocon los líderes republicanos y demócratas para mover un paquete legislativo" aseguró el vicepresidente Mike Pence, que dirige el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca. El anuncio provocó la mayor subida para Wall Street desde 2018, ante la esperanza de un inminente paquete de estímulo.

Con el paso de las horas, la falta de detalles erosionó la confianza. Una característica clave de la propuesta legislativa de la administración es la reducción del impuesto sobre la renta, aunque el alcance y la duración de la propuesta no estaban claros. Los funcionarios de la Casa Blanca también han dicho que la administración podría tomar medidas ejecutivas para ayudar a pequeñas empresas y trabajadores, incluidos aquellos que no perciben sueldo en caso de baja médica.

Trump, además, tiene programado reunirse con ejecutivos de la banca en la Casa Blanca este miércoles. El Secretario del Tesoro de EE.UU. Steven Mnuchin, que está dirigiendo las negociaciones, se reunió con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi para discutir un posible acuerdo.

"Vamos a trabajar juntos sobre una base consensuada para averiguar cómo podemos hacer las cosas rápidamente que van a ayudar a los americanos que se ven más afectadas por esto y las pequeñas y medianas empresas que son impactados", dijo. Pelosi dijo que la reunión tenía como objetivo ver "dónde nuestro terreno común fue" en un conjunto de propuestas.

En sus comentarios a los periodistas, advirtió que cualquier paquete no debería contienen "soluciones gota a gota que sólo ayudan a unos pocos". Los demócratas están desafiando a la administración de Trump a que se dirija las nuevas medidas a personas directamente afectadas por el coronavirus. Cualquier medida fiscal debe recibir la luz verde de la Cámara controlada por los demócratas, así como del Senado controlado por los republicanos.

"Espero que no juguemos a la política con esto. Mezclar la política con una pandemia no es bueno. Es terriblemente contraproducente", dijo el republicano El senador Pat Roberts. Un asistente republicano del Senado dijo que la propuesta sobre el impuesto de la renta

obtuvo "críticas mixtas" entre los senadores republicanos que asistieron.



Algunos senadores republicanos apuntaron que un posible acuerdo podría suponer 300.000 millones de dólares en reducción de retenciones, y que podría ayudar a los ciudadanos a pagar alquiler, hipoteca o facturas médicas si se reducen las horas de trabajo.

La Casa Blanca ha sido acusada de una preparación inadecuada para el brote y un lento despliegue de las pruebas del coronavirus. "El Presidente Trump y su administración deberían poner a la gente por delante de las empresas, y centrarse en tomar las medidas apropiadas

para mantener al pueblo americano y su seguridad económica a salvo", aseguró el líder demócrata del Senado Chuck Schumer. Los demócratas están presionando para que se pague la baja por enfermedad, se amplíe y se hagan pruebas gratuitas del coronavirus, entre otras medidas.

