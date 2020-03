Xiaomi publica un nuevo pack de fondos de pantalla aéreos de 108MP

Seguro que os ha pasado alguna vez. Pasan los meses, una jornada tras otra mirando a la misma pantalla del teléfono y, de repente, un buen día notáis que el fondo os chirría y os invade una sensación de que "este fondo me harta". Así que hay que cambiarlo, y rápido. ¿Por cuál? Toca elegirlo de entre los que trae de serie el sistema operativo o yendo a internet, que los hay por miles.

El problema de estos últimos es que muchos de ellos no están suficientemente bien acabados, no os gustan o simplemente no tienen la resolución suficiente para ponerlo en una pantalla (casi) 4K. Así que lo mejor en estos casos es que nos fiemos de lo que publican las respectivas empresas fabricantes de nuestros smartphones, que casi siempre aciertan ofreciendo imágenes realmente bonitas.

Segundo pack de imágenes aéreas

Hace apenas dos semanas, Xiaomi ya publicó un primer pack de fondos de escritorio para sus terminales. Se trataba de escenas aéreas, al estilo de las que podemos ver con Google Earth, y de una resolución descomunal, de más de 100MP. Ahora vuelve el segundo paquete que contiene nuevos wallpapers que seguramente vais a probar ahora mismo.

Fondos de pantalla de Xiaomi.

Hay que decir que están adaptadas a las relaciones de aspecto más agresivas de los smartphones de los chinos, por lo que si tenéis un teléfono de otras características, de 19,5:9, 16:9, etc., os van a servir de la misma manera ya que apenas perderéis unas pequeñas zonas tanto arriba como abajo o a los lados. Eso sí, la descarga no está sencilla porque apunta a una web china que pide un password y todo (xggh), aunque el archivo apenas pesa 6,2 megas.

Lo más espectacular de estos fondos de pantalla es que, según desvela Lei Jun, fundador y jefazo de Xiaomi, para capturarlas se utilizó un Xiaomi Mi 10 Pro, que instala una cámara principal con un sensor de 108MP que ofrece como resultado estas soberbias vistas de distintos rincones de nuestro planeta.

Obviamente, al descargarnos unas imágenes en un formato común para cualquier smartphone que se precie, podréis utilizarlas con terminales Xiaomi, Samsung, Huawei, LG, Sony e incluso Apple. Lo importante es que os sintáis a gusto con el fondo de pantalla de vuestro teléfono y que esa sensación de hartazgo de la que antes os hablábamos desaparezca. Al fin y al cabo, ¿hay algún otro dispositivo o persona a la que miréis tanto a lo largo de un día?