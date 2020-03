Estas son las consejeras de Banco Santander

Homaira Akbari (2016, independiente)

Teherán, Irán (con nacionalidad norteamericana y francesa), 1961.Es Doctora en Física Experimental de Partículas por la Tufts University y MBA por la Carnegie Mellon University.

Fue consejera no ejecutiva en Gemalto, NV y Veolia Environment, presidenta y consejera delegada de SkyBitz, Inc., directora general de TruePosition Inc, consejera externa de Covisint Corporation y US Pack Logistics LLC y ocupó varios cargos en Microsoft Corporation y en Thales Group. Aporta al consejo una amplia experiencia en sociedades tecnológicas.