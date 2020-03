Ellas manejan nuestras inversiones

El informe Alpha Female 2019 de Citywire, presentado el verano pasado, demuestra que solo el 10,8% de los fondos son gestionados por mujeres, lo que apenas ha cambiado en los últimos cuatro años, ya que en 2016 la cifra alcanzaba el 10,3%.

Desde que Morningstar empezó en 2015 a analizar su porcentaje en puestos de gestión de fondos, se ha reiterado que estas están en gran medida infrarrepresentadas. De hecho, si nos centramos en Estados Unidos, los hombres han captado entre el 85% y el 90% de los puestos de trabajo creados desde 1990 en el sector.

En cuanto a quiénes logran mejores resultados, los datos de Citywire concluyen “que las gestoras femeninas han demostrado su valía a través del trabajo y mejoran el desempeño de un equipo mixto”, según Nisha Long, jefa de análisis transfronterizo en Citywire. No obstante, un estudio de Morningstar de 2018 muestra que no hay diferencia de rentabilidad entre los fondos que gestionan las mujeres y los hombres.

El mencionado informe de Citywire destaca a JP Morgan AM como la entidad que tiene mayor proporción de mujeres gestionando a nivel global, un 21%, el doble que la media de la industria. Entre ellas resalta Lisa Coleman, que con 38 años de experiencia en la industria es actualmente la responsable del equipo de crédito corporativo global con grado de inversión, dentro del área de renta fija global, divisas y commodities. En sus manos, 6.300 millones de dólares (unos 5.666 millones de euros).

Lisa Coleman, jefa del equipo de crédito corporativo global de JP Morgan AM.

Susan Bao, por su parte, ha desempeñado diversos roles en Bolsa, mientras que Barbara Miller tiene 41 años de experiencia en la industria. Es gestora y la responsable de la plataforma US Value Driven de JP Morgan AM, dentro de su equipo de renta fija global, divisas y materias primas.

En Fidelity destacan a cinco ejecutivas que, en conjunto, gestionan, en algún caso junto a un compañero, casi 12.000 millones de euros: Karoline Rosenberg, Helen Powell, Judith Finegold, Aneta Wynimko y Jing Ning.

El estudio de Citywire también revela que las mujeres tienen muchas más probabilidades de administrar fondos en sectores especializados o temáticos, lo que significa que también tienen menos activos que sus homólogos masculinos que dominan los sectores más importantes.

Efectivamente, hay muchas al frente de productos temáticos; por ejemplo, Alison Porter, que es gestora del Janus Henderson Horizon Global Technology (3.000 millones de dólares –2.698 millones de euros–), o Anne Le Borgne, que lleva desde 2007 trabajando en estrategias basadas en el bienestar o el lujo. Y Estelle Menard es la jefa adjunta de renta variable global temática en CPR AM, la gestora especializada de Amundi.

Es también el caso de Anne Tolmunen, al frente del Axa WF Framlington Women Empowerment, o Isabelle de Gavoty, especializada en empresas de pequeña capitalización (Axa WF Framlington Europe Small Cap).

Pictet AM es otra entidad que tiene en plantilla varias gestoras en fondos temáticos, como Sylvie Sejournet (Pictet-Digital), Caroline Reyl (Pictet-Premium Brands) o Alice de Lamaze (Pictet-Nutrition).

Y, por supuesto, especializadas en estrategias que tienen a la propia mujer como protagonista. Por ejemplo, el Mirova Women Leaders Fund que gestiona Soliane Varlet.

En inversión socialmente responsable (ISR) también hay muchas féminas. Tammie Tang es, en Columbia Threadneedle, responsable del UK Social Bond Fund y del European Social Bond Fund, al tiempo que administra fondos destinados a inversores institucionales y aseguradoras (4.900 millones de euros). Nadia Grant, por su parte, es la jefa de acciones americanas para Europa, Oriente Medio y África, con unos activos bajo gestión de unos 9.500 millones de dólares (unos 8.541 millones de euros).

Sonia Fasolo se ocupa de fondos ISR de LFDE (Echiquier Major SRI Growth Europe y Echiquier Positive Impact), mientras que Ophèlie Mortier es estratega de inversión sostenible y responsable en DPAM, responsable, por ejemplo, de DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable y DPAM L Bonds Government Sustainable. O Nina Lagron, de La Française, que lleva el Lux-Inflection Point Carbon Impact Global.

También es bastante común encontrarlas en fondos de emergentes. Por ejemplo, en BNY Mellon IM, con dos mujeres que cogestionan esas estrategias: Sophia Whitbread y Naomi Waistell al frente del BNY Mellon Global Emerging Markets Fund. Mientras que Rodica Glavan gestiona el BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund. Además, Claudia Calich, con más de 20 años de experiencia en este tipo de inversiones, es en la actualidad la responsable de renta fija emergente en M&G.

En DWS destaca Britta Weidenbach, gestora del fondo DWS Invest Top Euroland, mientras que en UBP está Christel Rendu de Lint, gestora del fondo UBAM-Global High Yield Solutions, con un patrimonio de 6.440 millones de dólares (5.792 millones de euros). Margaret Vitrano, por su parte, gestiona junto a otro gestor el fondo Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth, que rentó más del 30% en 2019.

Las españolas se hacen hueco

En cuanto a España, el Alpha Female de 2017 nos situaba como el país con más gestoras en la industria, con el 22%. En concreto, de los 286 fondos españoles estudiados por Citywire, el 16% estaba en manos de equipos femeninos y el 11%, con al menos una mujer.

Así, CaixaBank AM cuenta en el área de renta fija con dos gestoras sénior, Carmen Pinyol y María Antonia Muñoz. Además, Helena Marino es gestora directora. Por el lado de la renta variable destacan Ana Besada al frente del CABK Bolsa Gestión España y María Jesús Martínez Pardell en CABK Comunicación Mundial.

En el área de gestión de BBVA AM más del 30% son mujeres. Por su labor de dirección de equipo o el volumen bajo gestión, desde la entidad nombran a Maitane Goicoechea Labiano, responsable de goal-based asset allocation strategies, de la gama ciclo de vida y de las soluciones activas de capital protegido, y a María Seco García Valdecasas, responsable de los fondos de megatendencias desde septiembre de 2017.

Cristina Rodríguez Iza, jefa del equipo de GMAS España de Santander AM.

Dentro del equipo de gestión de Santander AM hay muchas mujeres, destacando entre ellas Cristina Rodríguez Iza, responsable del equipo Global Multi Asset Solutions España, que gestionan la gama Mi Fondo Santander, tanto de fondos como de planes, además de carteras de banca privada; en total, más de 26.000 millones de euros.

Lola Solana, por su parte, fue una de las primeras españolas en ponerse al frente de un fondo. Hoy gestiona la gama small caps y la parte de acciones de la gama sostenible.

En el equipo de renta fija y garantizados de Bankia hay cuatro mujeres, mientras que en el de renta variable hay tres, destacando Iciar Puell, responsable del Bankia Small & Mid Caps, fondo de referencia a nivel nacional, y Berta Ferdinand, gestora de varios planes de pensiones individuales y de empleo.

Beatriz Catalán, jefa de gestión activa de Ibercaja.

Dentro de Ibercaja Gestión cuatro mujeres ocupan puestos directivos. Beatriz Catalán es la jefa de gestión activa, y de ella y de su equipo depende la gama de fondos perfilados (3.000 millones). Cristina Gavín es la responsable de renta fija, mientras que el área de planes de pensiones de empleo es gestionada por Cristina Martínez. Asimismo, Miriam Fernández se ocupa de la inversión con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

En cuanto a Bankinter Gestión de Activos, cuentan con María Luisa Rodríguez, Manuela Fernández y Cristina Lastra tanto para fondos de inversión como para planes de pensiones. Lastra, además, lidera Bankinter Premium, una gama de perfilados con 2.000 millones de euros de activos.

De Unigest, la gestora de Unicaja Banco, cabe destacar que la mitad del equipo de inversiones son mujeres y, de hecho, esta unidad está dirigida por Esther Revilla. Sobresalen Almudena Cansado, gestora de fondos de retorno absoluto, con un patrimonio bajo gestión de 1.930 millones de euros, y Erika Pérez, gestora de renta fija.

En Mutuactivos, el talento femenino se concentra en la renta fija dentro de un equipo formado por tres hombres y cuatro mujeres. Erika Vidal está especializada en deuda pública; Rebeca Martínez de Paz, centrada en deuda corporativa; María Portillo, a cargo de los activos de renta fija del sector financiero, y Esther Álvarez, especializada en tesorería y corto plazo. Todas ellas llevan más de 15 años en gestión de activos.

Se incorporaron el año pasado a Renta 4 Gestora Marta García Prieto y Claudia Espronceda para desarrollar el área de inversiones alternativas. El equipo de gestión también cuenta con Elena Rico, responsable del recientemente lanzado Renta 4 Megatendencias; Ana María Conesa, responsable de varias estrategias, y Carmen Salud García Navarro, cogestora de varios productos de renta fija.