Acciona recurre una multa de 121 millones de euros en EE UU

Acciona reconoce en los resultados de 2019 que ha provisionado 119 millones de euros para hacer frente a los distintos litigios judiciales que tiene pendientes de resolución, de los que 90 millones corresponden a la división de energía y 29 millones a la de infraestructuras.

Entre ellos, la propia compañía destaca el procedimiento liderado por Solargenix en los tribunales de Illinois (EE UU), que ya cuenta con una sentencia condenatoria en primera instancia contra la firma dirigida por José Manuel Entrecanales, por un importe de 134,5 millones de dólares (121 millones de euros). La sentencia, recurrida en apelación, establece que se produjeron incumplimientos contractuales y extracontractuales de dos filiales de Acciona Energía en la joint venture que mantenían Solargenix y Acciona para desarrollar plantas fotovoltaícas en todo el mundo. El demandante le acusaba incluso de “interferir” en el acuerdo negociando con otros socios, lo que provocó la devaluación de la empresa mixta. “La dirección del grupo estima que no se producirán pasivos adicionales significativos no provisionados en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019”, remarca. Con respecto al resto de litigios en curso, los administradores del grupo estiman “que no se producirán salidas de beneficios económicos en el corto plazo por la situación procesal en la que se encuentran” .

La compañía también refleja en sus cuentas el cierre del conflicto con la compañía australiana Transport for New South Wales (TfNSW), archivado con un acuerdo sellado en mayo de 2019, “consiguiendo que fuesen admitidas una buena parte de sus reclamaciones y sin efectos patrimoniales negativos”. Acciona reclamaba a TfNSW compensaciones por “las múltiples modificaciones y cambios de alcance producidos durante la ejecución del contrato”, fundamentadas en informes técnicos y legales de asesores externos. Acciona y su socio Alstom participaban en un contrato de colaboración público-privado a través de la concesionaria Altrac Ligh Rail Partnership, de la que Acciona tenía un 5% del capital, para el diseño, construcción y puesta en marcha del un tranvía en el centro de Sidney.