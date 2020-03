UGT y CCOO cargan contra Telefónica por la gestión del coronavirus

Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han criticado hoy la forma en que Telefónica está gestionando las medidas de seguridad en torno al coronavirus. En un comunicado conjunto, ambas centrales destacan que el pasado viernes 28 de febrero, de manera unilateral y sin consulta previa, el Grupo Telefónica difundió una serie de “medidas de actuación acordadas”, en las que los representantes legales de las plantillas no hemos participado.

"La situación generada, se trata de un hecho grave, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, porque como agentes sociales que somos, la patronal siempre ha contado con UGT y CCOO en los gabinetes de crisis de todas las empresas del sector y del país. Las propias Administraciones Públicas consultan y solicitan ayuda a nuestras Organizaciones sobre métodos de actuación y comunicación. Y es evidente que la participación de CCOO y UGT en los diferentes Comités de Prevención de todas las empresas del Grupo Telefónica ha contribuido, durante décadas, a mejorar la salud de las personas trabajadoras y a reducir cualquier riesgo laboral", dicen las centrales, añadiendo que la actuación unilateral de Telefónica es inexplicable y absolutamente rechazable.

Según los sindicatos, el fondo es, si cabe, más alarmante porque apartarles de la gestión de esta crisis puede responder a criterios para nada relacionados con la prevención de salud. "Quizás estemos ante un intento de soslayar nuestra opinión ante cómo actuar en situaciones mucho más comprometidas".

En este sentido, UGT y CCOO plantean una serie de cuestiones: ¿Cómo piensa actuar la empresa en caso de brote en un edificio, en una tienda o en una central? ¿Cuáles son los criterios de actuación ante una situación de cuarentena? ¿qué medidas complementarias se van a implementar para incrementar la seguridad de nuestros compañeros y compañeras?

"Y así podríamos realizar más preguntas, las cuales requieren respuestas consensuadas con la representación legal de las personas trabajadoras para transmitir al conjunto de las plantillas del Grupo Telefónica, la necesaria seguridad que da un trabajo planificado y consensuado desde todos los puntos de vista que conforman la empresa, en su sentido más amplio.

que, sin lugar a duda, si la empresa toma este tipo de decisiones, unilateralmente y sin preguntarnos, alguien podría pensar que sus actuaciones se están haciendo bajo criterios empresariales o económicos, y no los estrictamente relacionados con la prevención y la salud, tal y como es su obligación", afirman.

"No se puede presumir de velar por la salud de las personas trabajadoras sin contar con la opinión de estas y sus representantes legales. Se trata de una equivocación que requiere una corrección inmediata. La empresa no puede ni debe obviar que la prevención y vigilancia de la salud es la principal obligación del empresario y uno de los ejes de actuación prioritarios para CCOO y UGT", dicen los sindicatos, que exigen a Telefónica "que rectifique urgentemente y vuelva al camino del diálogo; una senda que no debemos abandonar nunca, y menos cuando hablamos de nuestra salud".