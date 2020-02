2

Porque si algo ha mantenido la familia del fundador, con su esposa, María José Artano, y su hijo Aitor Arregui, al frente del negocio y la filosofía de la casa, que comenzó a prender mecha en 1964 y que en la actualidad cuenta dos soles Repsol y una estrella Michelin, y que no es otra que cocinar un producto de calidad, respetando su trazabilidad. Porque el secreto no es otro que comprar bien y no estropear esa materia prima.