Dominion destinará a dividendo la tercera parte de los beneficios

El grupo de servicios y soluciones tecnológicas Dominion destinará a dividendo una tercera parte de los beneficios de 2019, cuando ganó 32,6 millones netos, un 20 % más que en 2018.

La decisión supondrá el estreno de la corporación con sede en Bilbao en relación con la retribución al accionista desde su estreno en Bolsa en abril de 2016. Con un balance saneado, que al cierre del pasado ejercicio contabilizaba una caja neta de 113 millones, el futuro dividendo quedará fijado en la próxima junta general de accionistas, a celebrar durante el mes de mayo.

Con esa situación de caja, Dominion continuará con su crecimiento orgánico y seguirá sondeando el mercado por las posibles oportunidades de compras de empresas del sector de tecnologías de la información. También recompará acciones, dentro de la estrategia que marca su consejero delegado, Mikel Barandiarán.

Para 2020 prevé un incremento del 20 % en el volumen de ingresos, que en 2019 superaron los 1.000 millones, un 6 % más. Como parte de su plan de internacionalización, Dominion compite en Chile por otros proyectos, la mayoría relacionados con el sector privado de la sanidad. Cada uno de ellos supone un negocio de 250 millones. Dos de los concursos se decidirán durante este mismo año. Dominion concurre con otros socios, con una participación que oscila entre el 35 % y el 40 %. Los contratos son a largo plazo, incluyen el mantenimiento a 15 años de los sistemas tecnológicos de parte de los hospitales privados de Chile.

En su división de servicios integrales para el hogar, a través de la red de tiendas de Phone House, en 2019 cuantificó 400.000 contratos desde la puesta en marcha de esta oferta en 2018. La mitad de ellos relacionados con pólizas de seguros y otros 155.000 con el suministro de gas y electricidad a las viviendas. Con 75.000 altas en 2019.

En relación con la industria, Dominion adquirió en 2019 en India la empresa Bygging para asentarse en este país en el negocio de los servicios tecnológicos al sector fabril.

El grupo cuenta con 9.630 trabajadores en 35 países. Sus gastos de estructura, de 27 millones, no llegan al 3 % de las ventas. En la división de soluciones tiene en cartera contratos por 609 millones. Diversifica en clientes. El principal de ellos no supera el 3 % de la cifra de negocio ajustada (831 millones, no incluye la venta de dispositivos).