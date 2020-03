Estas son las consejeras de IAG

El consejo de administración de IAG, matriz de aerolíneas como Iberia, Brtitish Airways o Vueling, cuenta con cuatro consejeras de un total de 12 miembros, lo que supone una tasa del 33%. Las cuatro (María Fernanda Mejía, Nicola Shaw, Deborah Kerr y Margaret Ewing) tienen carácter independiente y ninguna goza de competencias ejecutivas.

De las cuatro consejeras del holding, María Fernanda Mejía es la que cuenta con mayor antigüedad ya que su primer nombramiento se remonta a febrero e 2014. Por su parte, Nicola Shaw y Deborah Kerr fueron nombradas en 2018, mientras que Margaret Ewing fue la última de las consejeras en incorporarse, en su caso en junio de 2019.

En total, el consejo de administración de IAG está formado por 12 miembros, de los que solo dos tienen carácter ejecutivo, Willie Walsh (consejero delegado del grupo) que dejará su cargo al español Luis Gallego a partir del próximo 26 de marzo, y Steve Gunning (director financiero). El resto de sillas están ocupadas por Antonio Vázquez (presidente, carácter independiente); Marc Bolland (consejero no ejecutivo e independiente); Javier Ferrán (consejero no ejecutivo e independiente); Kieran Poynter (consejero no ejecutivo e independiente); Emilio Saracho (consejero no ejecutivo e independiente); y Alberto Terol (consejro senior e independiente).

Estos son los perfiles las consejeras: