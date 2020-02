Sony hace oficial el Xperia 1 II: su primer móvil con 5G y triple cámara

Aunque parezca que nos hayamos olvidado, esta mañana tendría que haber sido la primera de una nueva edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona pero, como todos ya sabréis, el miedo al coronavirus hizo que muchas de las compañías asistentes se bajaran del carro, obligando a los organizadores de GSMA a cancelarlo.

Sony Xperia 1 II.

Pero las compañías, más o menos, han decidido mantener el calendario de presentaciones y la de Sony era una de ellas, aunque ha cambiado el lugar donde la ha llevado a cabo y el formato: en vez de ser presencial, se ha emitido online exclusivamente, para conocimiento de todos los medios. Y nos hemos llevado una grata sorpresa por culpa del Xperia 1 II, que lo tendremos en España hacia el "final de la primavera".

Con 5G, triple cámara y óptica Carl Zeiss

Sony otra cosa no, pero sigue insistiendo en su apuesta por los teléfonos móviles con unas formas tan reconocibles que tiene a tantos fans como detractores, ya que no parecen haber evolucionado desde aquel primer, y extraordinario, Sony Xperia Z de 2013 que ya podíamos sumergir bajo el agua. En esta ocasión, y con matices, el Xperia 1 II nos sigue recordando a esos viejos modelos y, sobre todo, parece que los japoneses se resisten a esos frontales todo pantalla que llevan la competencia de Xiaomi, Samsung, Huawei, etc.

Sony Xperia 1 II.

Este nuevo smartphone llega con pantalla OLED de 90Hz con marcos arriba y abajo, de 6,5 pulgadas, relación de aspecto 21:9 y resolución (casi) 4K de 3.840x1.644 pixel con HDR BT.2020. En lo que a procesador se refiere, instala un Qualcomm Snapdragon 865 con conectividad 5G, 8GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento interno que podemos ampliar vía microSD.

La autonomía no está mal ya que cuenta con una batería de 4.000 mAh. y carga rápida, altavoces estéreo con Dolby Atmos, conector para cascos gracias a su minijack de 3,5mm. (sí, sí, no es un error), una instalación de Android 10 y certificación IP65/IP68 para sumergirlo sin miedo en verano. ¿Y la cámara? Pues ese es uno de sus puntos fuertes.

En lo que a cámaras se refiere, este Sony Xperia 1 II es un buen ejemplo de trabajo extraordinario que los japoneses llevan a cabo siempre con sus terminales. Unos dispositivos que mezclan la calidad de los sensores de la propia compañía con las ópticas reputadas de los alemanes de Carl Zeiss: triple sensor de 12MP cada uno, con funciones de angular, telefoto y ultra gran angular, además de la presencia de un dispositivo TOF (time of fly) para mejorar el rendimiento de algunos modos fotográficos como los retratos, etc. En el frontal contaremos con una cámara para selfies de 8MP.