Por qué deberías usar el patrón en lugar de un PIN en tu móvil Android

Es evidente que los sistemas operativos no son perfectos y que todos tienen pequeños fallos que hay que ir corrigiendo poco a poco, con pequeñas actualizaciones que van dejando atrás esos inconvenientes. El problema de este que os contamos hoy es que deja el smartphone (casi) bloqueado ya que provoca un error recurrente que impide que podamos utilizarlo.

Además, lo más grave es que ya llevaba en boca de muchos usuarios desde hace meses, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha producido un aumento de los casos que describen este error que se circunscribe a las versiones de Android 9 Pie y 10, aunque en el caso de algunos Pixel de Google también hay evidencias de problemas en instalaciones anteriores.

Pantalla de bloqueo, bloqueada

Como os decimos, no hay sistema operativo perfecto, pero en el caso de Android se dan circunstancias que pueden agravar los problemas, como es la cantidad infinita de hardware distintos en el mercado, o las muchas instalaciones personalizadas según la marca. Este error que os comentamos tiene, de momento, tres compañía en las que se están produciendo todos los casos: Google con sus Pixels, Sony y OnePlus.

Además de algunos modelos de Pixels, los usuarios de Xperia XZ2 Compact y OnePlus 7 Pro están reportando estos problemas que se producen al introducir el código PIN para desbloquear el terminal. Escriben los cuatro números y cuando pulsan 'Aceptar', el terminal parpadea, se vuelve a negro y regresa de nuevo a la pantalla de bloqueo.

Esto se debe, según los analistas, a que existe un problema en la información cifrada que maneja el terminal y que le impide verificar si el PIN que estamos introduciendo es el correcto o no. De esta forma, entra en un bucle del que no sale, por lo que nos impide utilizar el terminal.

¿Cómo podemos solucionarlo?

Con este error no perdemos el móvil, pero nos obliga a tener que intentar encontrar otra forma de acceder para, inmediatamente, cambiar la forma de bloqueo. Si tenéis la huella dactilar activada no habrá problema. Es por eso que, de todas formas, os recomendamos cambiar el PIN por otro método. El patrón, por ejemplo, es de los más fiables y no os dará este problema.

De momento Google no ha dicho nada al respecto aunque es de imaginar que ya estarán trabajando en un parche para cerrar cualquier error futuro. Y si no tienes ninguno de estos terminales, tampoco está de más evitar el riesgo, ¿no?