El juez impone las costas del caso Tous a los denunciantes por “mala fe”

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado el recurso de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería (Consujoya) ante el archivo de la denuncia contra Tous, a la que acusó de estafa por incluir en los materiales de algunas de sus joyas elementos no metálicos. La decisión de Pedraz supone el archivo definitivo de la causa.

Este, además, ha impuesto las costas del proceso a la parte denunciante por "mala fe", al considerar que ha incurrido en una “presentación torcida de los hechos, dando lugar a confusión de la instrucción de la causa desde la denuncia”, según el extracto del auto que ha hecho público Tous. La Audiencia Nacional descarta llevar a cabo nuevas diligencias: "A la vista de las circunstancias concurrentes cabe sostener que asistimos a una manipulación engañosa de la realidad que dio lugar a una investigación que, de no haberse presentado en los términos indicados, nunca se habría iniciado”, prosigue el auto.

La presidenta de Tous, Alba Tous, ha indicado en un comunicado que "siempre hemos estado muy tranquilos porque sabemos que hemos hecho las cosas bien y cumpliendo con la legalidad”. El juez Pedraz decretó el archivo de la causa a finales de enero al constatar que el uso del electroformado, la técnica utilizada por Tous para añadir elementos no metálicos a sus joyas de plata, no suponía un engaño a los compradores, rechazando así las acusaciones de publicidad engañosa y falsedad documental en relación con el certificado de la empresa que realiza los contrastes de los materiales. Tampoco apreció corrupción entre particulares al no constar datos que avalasen supuestos sobornos.

"No hay estafa, pues las piezas comercializadas están consideradas por lo dicho como metal precioso, sin que exista engaño: no puede decirse que se compre plata maciza, dado que en ningún momento se le dice al comprador que así lo sea", explicó el juez Pedraz en el auto.