Zurich revisa su negocio con pymes: aparca las pólizas y se centra en servicios

Las aseguradoras están en plena metamorfosis. De ser compañías estáticas, solo preocupadas por vender pólizas y pagar siniestros, ahora quieren tener un contacto mucho más cercano con sus clientes. Es el caso de Zurich Seguros, que ha revisado a fondo su negocio con pequeñas y medianas empresas, para transformarse de una mera compañía de seguros a una empresa de servicios.

En España, uno de los daños más frecuentes que sufren los comercios son los provocados por inundaciones: rotura de tuberías y saneamientos... que acaban destruyendo maquinaria y productos almacenados. De acuerdo con los cálculos de Zurich, en el país hay un siniestro por agua cada tres minutos. Y cada nueve minutos hay una tienda o empresa que sufre un daño eléctrico.

Hasta ahora, los seguros para este tipo de negocios solo actuaban una vez que se había producido el siniestro. Ahora, Zurich va a empezar a distribuir entre las pymes con las que trabaja una tecnología enfocada en la prevención. Se trata de un dispositivo que se conecta a una red de potencia de banda ancha, que permite que varios electrodomésticos y dispositivos estén conectados entre sí, y que puedan lanzar una señal de alerta cuando se detecte una inundación o un fallo eléctrico.

Este sistema, conocido en la jerga como narrowband, aplica la interconexión digital entre la póliza de un comercio y la detección del siniestro.



Detección autónoma

El funcionamiento se basa en un dispositivo autónomo conectado ininterrupidamente, que se ubica en las instalaciones del cliente, y que transmite datos continuamente sobre los bienes asegurados.

Esto permite no solo alertar inmediatamente cuando se produce un siniestro, sino incluso detectar las primeras señales del mismo y actuar preventivamente para evitarlo. “De esta forma, se pasa de una actuación reactiva a un servicio preventivo”, explica Stefano de Liguoro, director de negocio digital de Zurich.

La aseguradora suiza comenzó ayer a distribuir este servicio para los nuevos clientes de restauración y oficinas que accedan a la tienda digital de Zurich para pymes.

Las ventajas impactan directamente sobre el cliente ya que supone una reducción considerable de su exposición al riesgo, y cuenta con una asistencia prácticamente inmediata, pues le llega una notificación al móvil en cuanto se produce una alteración en su negocio por agua o por daño eléctrico.

El dispositivo, además, no requiere de conexión wifi y el usuario no necesita un conocimiento específico sobre su tecnología. Lo único que tiene que hacer es instalarlo en su oficina, bar o restaurante siguiendo las instrucciones y bajarse una aplicación. El pequeño aparato se conecta de forma automática a Internet con su propio hardware y empieza a transmitir datos. El cliente empieza entonces a recibir notificaciones en su teléfono móvil alertando de los riesgos detectados para poder actuar en consecuencia. El dispositivo no requiere mantenimiento.