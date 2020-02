La principal entidad de EE.UU para el bienestar de los abogados se alía con el ISMA

El National Task Force on Lawyer Well-Being, principal organismo estadounidense centrado en fomentar el bienestar entre los profesionales de la profesión jurídica, se convierte en colaborador oficial del Instituto de Salud Mental de la Abogacía (ISMA). Con esta incorporación, el organismo se une a la división de jóvenes abogados de la Law Society (colegio de abogados de Reino Unido), al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y el portal jurídico A Definitivas como principales aliados del ISMA.

Fundado en 2016, el National Task Force es un grupo formado por diversos profesionales procedentes de algunas de las entidades más importantes del sector legal estadounidense: la Organización Nacional de Abogados (NOBC), la Asociación de Abogados de Responsabilidad Profesional (APRL) y una de las comisiones de la ABA (colegio de abogados de EE.UU).

"Se trata de una unión muy importante que aportará contactos e información sobre la situación de la abogacía y la salud mental", indica Manel Atserias, presidente del ISMA. La amplia experiencia y conocimiento del organismo en este campo, explica Atserias, servirán de apoyo para las iniciativas que el Instituto planea poner en marcha próximamente, como el foro sobre bienestar del sector legal. Asimismo, la dimensión internacional del grupo supone un "relevante valor añadido" para el Insituto, al ser un factor "que las firmas de este país valoran muy positivamente", reflexiona.

Varios de los miembros del National Task Force ya forman parte del Consejo Asesor del ISMA. Entre ellos se encuentra David Jaffe, decano asociado en la facultad de derecho de la American University (en Washington); Tracy Kepler, directora de Control de Riesgos del Programa de Seguros para Abogados de la CNA y Patrick Krill, uno de los autores del estudio The Prevalence of Substance Use and Other Mental Health Concerns Among American Attorneys

Consejos para el cambio

Entre algunas de las iniciativas más exitosas que ha desarrollado el organismo estadounidense destaca el informe The Path to Lawyer Well-Being: Practical Recommendations for Positive Change. Este documento, elaborado en 2017, se hizo como consecuencia de dos estudios que constataban que los abogados y los estudiantes de Derecho estadounidenses padecían serios problemas de salud mental y adicciones. Contiene 44 medidas dirigidas a todos los agentes del sector legal (despachos y colegios profesionales de la abogacía, judicatura, reguladores y facultades de Derecho, entre otros) para mejorar su bienestar.