Las muertes por el coronavirus llegan a 1.523 personas en China

Las muertes por el coronavirus en China (denominado oficialmente COVID-19) aumentaron en las últimas 24 horas en 143 personas hasta alcanzar los 1.523 fallecidos, según ha informado esta madrugada la Comisión Nacional de Salud.

Según los últimos datos oficiales, se contabilizaron además 2.641 nuevos casos, lo que eleva a 66.492 el número de infectados detectados hasta ahora en China. Los fallecidos por el coronavirus en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, aumentaron en las últimas 24 horas en 139 hasta alcanzar las 1.457 personas fallecidas allí, informó la Comisión Provincial de Salud de esa región centro-oriental.

La cifra de nuevos fallecidos es mayor que la del día anterior. De las 139 muertes, 107 se produjeron en la capital de Hubei, Wuhan, que permanece en cuarentena "de facto" desde el pasado 23 de enero. En cambio, el número de casos confirmados ha ido descendiendo en los últimos días. A finales de enero, se llegaron a detectar más de 6.000 nuevos casos cada día.



Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad informó hoy de que en el mismo periodo de 24 horas se habían registrado 849 casos graves en todo el país, mientras que 1.373 personas habían sido dadas de alta tras superar la enfermedad.



Primer infectado en África

Otra de las novedades relacionadas con esta epidemia es que ayer se confirmó el primer contagio de una persona en África. En concreto, en Egipto. El portador de la enfermedad no es egipcio, aunque las autoridades no ha especificado su nacionalidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido informada del positivo y el paciente, que no tenía "síntomas", ha sido trasladado al hospital y puesto en cuarentena para recibir tratamiento.

Aunque el foco principal de la infección y de los fallecimientos es China, ya hay otros 24 países de todo el mundo donde se ha extendido la enfermedad, de acuerdo con los últimos datos de la OMS. El número de personas afectadas fuera de China asciende a 505, y tan solo se han producido dos fallecimientos.